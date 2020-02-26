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تكنولوجيا

LG Q51 يظهر للنور رسميًا بـ 3 كاميرات.. فيديو وصور

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:35 ص
LG Q51
LG Q51
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كريم جمال
أطلقت شركة LG الكورية الجنوبية أحدث هواتفها الذى يحمل إسم LG Q51، وياتى ضمن فئة الهواتف المتوسطة عالية المواصفات حيث يأتى بشاشة 6.5 بوصة مع كاميرا أساسية ثلاثية.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى،  يأتى LG Q51 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع IPS LCD، وهى كاملة بدون أى حواف جانبية، بالإضافة إل نوتش فى اعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية.

ولعشاق التصوير يحتوى LG Q51 على كاميرا رباعية، بدقة 13 و 5 و 2 ميجابيكسل مع فلاش قوى من نوع LED، بالإضافة بكاميرا أمامية 13 ميجابيكسل.

زود الصانع الكورى LG Q51 بمعالج قوى من نوع Mediatek MT6762 Helio P22 بقوة 2 جيجاهتز، وذاكرة وصول عشوائية سعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت، وإمكانية ذاكرة خارجية.

ويعمل  LG Q51 ببطارية معقولة سعة 4000 ميللى أمبير، ويعمل بكابل من نوع USB-C، كما سيحتوى على فتحة سماعة الرأس قياس 3.5، مع قارىء للبصمة فى الخلف أسفل الكاميرا.

يمكنك الحصول على LG Q51 في لونين هما الأبيض والتيتانيوم، مقابل 240 يورو ما يعادل 4000 جنيه مصري. 
LG Q51 يظهر للنور رسميًا بـ 3 كاميرات.. فيديو وصور
LG Q51 يظهر للنور رسميًا بـ 3 كاميرات.. فيديو وصور
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