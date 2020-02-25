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تكنولوجيا

Oppo Find X2 يظهر في أول إعلان رسمي ..فيديو

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:33 م
Oppo Find X2
Oppo Find X2
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كريم جمال
نشرت شركة أوبو الصينية أول فيديو دعائي لتحفتها المنتظرة بقوة Oppo Find X2، وهو الجيل الثانى من فئة الـ X، بعد شقيقه الأكبر  Oppo Find X الذى حقق نجاحًا كاسحًا حيث كان الأول بتجربة شاشة كاملة بدون أى حواف أو ثقوب.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، جاءت مدة الفيديو 45 ثانية تظهر فيها عدة لقطات عن قوة شاشة Oppo Find X، والتى تعرض البيانات بقوة 120 هرتز فى الثانية، فى رسالة واضحة لإبراز أهم ميزات الهاتف الذى كان من المقرر الكشف عن الهاتف فى مؤتمر الهواتف المحمولة العالمى بمدينة برشلونة الإسبانى قبل إلغائه بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن Oppo Find X2 سيأتى بشاشة كاملة 6.5 بوصة من نوع AMOLED عليها طبقة Gorilla Glass 6 للحماية من الخدوش والكسور، وبها ثقب واحد للكاميرا الأمامية يظهر فقط وقت التصوير.

ولعشاق التصوير يمتلك Oppo Find X2 كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 48 و 13 و 8 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو.

ويحتوى Oppo Find X2 على معالج قوى من نوع Snapdragon 865، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، و8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائى.

وسيدعم الهاتف تقنية اتصال الجيل الخامس 5G، مع بطارية سعة 4065 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات، وأيضًا الشحن اللاسلكى بقوة 30 وات.
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