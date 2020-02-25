شاومى تواصل إبهار العالم.. إصدار هاتف Black Shark 3 5G بإمكانات فائقة .. مواصفات

أعلنت شركة شاومى عن إطلاق هاتف Xiaomi Black Shark 3 خلال أيام قليلة، وذلك في الثالث من شهر مارس المقبل.
وذكر موقع Gizchina أن هاتف Xiaomi Black Shark 3 هو أول هاتف للألعاب تصدره شاومى بتقنية شبكة 5G ، منذ صدور سلسلة هواتف Black Shark للألعاب من شاومى.
ويتمتع هاتف Xiaomi Black Shark 3 ببطارية تصل لـ 5000 مللى أمبير، بالإضافة إلى أقوى معالج موجود حتى الآن وهو معالج Snapdragon 865، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى تصل إلى 16 جيجا بايت رام بأحدث ذاكرة وصول عشوائى من نوع LPDDR5 RAM.
ويأتى هاتف Xiaomi Black Shark 3 بأعلى معدل سرعة لتحديث الشاشة موجودة في الهواتف حتى الآن وهى 120 هرتز، ويتمتع بخاصية الشحن السريع الذى يصل ل 65 وات، بالإضافة إلى العمل على نظام تشغيل Android 10 .
كانت ماركة Black Shark من شاومى قررت التعاون مع شركة الألعاب العملاقة Tencent لإصدار هواتف ألعاب مميزة وبإمكانات فائقة، ووفقا لموقع Gizchina فإن الهاتف سيتم إصداره في حدث كبير 3 مارس القادم، وكان موقع Tech Radar أفاد أن هاتف Xiaomi Mi 10 Pro من المرجح أن يتفوق على هواتف سلسلة هواتف Samsung Galaxy S20 بحيث يكون أقوى هاتف في الربع الاول من 2020.
وذكر موقع Mashable أن شركة شاومى قد تفوقت على كل شركات الهواتف في أكثر ماركات الهواتف استحواذا على السوق الهندية التى تعد ثانى أكبر سوق للهواتف في العالم بعد الصين.
وكشفت مؤسسة IDC أن شركة شاومى قد اكتسحت السوق الهندية في عام 2019 بشحن حوالى 43.6 مليون مليون هاتف محققة ارتفاع 9.2 %.