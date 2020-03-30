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تكنولوجيا

LG تكشف أول إعلان لـ LG V60 ThinQ 5G.. وميعاد طرحه بالأسواق

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:02 ص
LG V60 ThinQ 5G
LG V60 ThinQ 5G
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كريم جمال
كانت كشفت شركة LG الكورية الجنوبية رسمياَ عن هاتفها الرائد LG V60 ThinQ 5G الشهر الماضى، إلا أنها أطلقت امس أول فيديو دعائى خاص به، كما حددت ميعاد إطلاقه بالأسواق للمستخدمين.


وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، سيطرح LG V60 ThinQ 5G رسميًا بالأسواق فى الفترة من 7 حتى 13 أبريل القادم، عن طريق شركتى AT&T and T-Mobile للإتصالات، مقابل 800 دولار للنسخة العادية، 950 دولار لأعلى نسخة منه وهى Ultra-Wide 5G.


يأتى LG V60 ThinQ 5G بشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع  OLED بدوان أى حواف جانبية، بالإضافة إلى نوتش فى أعلى منتصف الشاشة، مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 ضد الخدوش والصدمات.


ويمتلك LG V60 ThinQ 5G معالجًا قويًا من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon، بقوة 2.84 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

LG V60 ThinQ 5G official video released

ولعشاق التصوير جاء V60 ThinQ 5G بكاميرا رباعية بدقة 64 و 13 و 0.3 ميجابيكسل وكاميرا TOF، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابيكسل وفلاش LED قوى.

ويعمل LG V60 ThinQ 5G بنظام Android 10.0، بالإضافة لقارئ البصمة أسفل الشاشة، ويعمل بكابل من نوع Type-C، كما زودته إل جى ببطارية 5000 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، ويمكنك الحصول على LG V60 ThinQ 5G فى لونين هما الأزرق والأبيض،بينما لم يعلن سعره بعد.

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