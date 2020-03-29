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تكنولوجيا

احترس.. 8 أشياء يجب عدم استخدامها لتنظيف هاتفك الذكي

الأحد 29/مارس/2020 - 09:01 م
8 أشياء يجب عدم استخدامها
8 أشياء يجب عدم استخدامها لتنظيف هاتفك الذكي
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شيماء عبد المنعم
يبقي الهاتف المحمول في أيدي مستخدميه لساعات طويلة يوميا، وقد كشفت بعض الدراسات مؤخرا في ظل تفشى فيروس كورونا في عدد كبير من الدول، أن الفيروس يمكن أن يعيش 3 أيام على أسطح البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ، ومن بينها شاشات الهواتف الذكية.

وبحسب ما ذكره موقع "cnet" التقني، قد يلجأ الكثيرون لأساليب تقليدية لتنظيف شاشة الهاتف الذكي، والتى قد تعطي نتائج جيدة للوهلة الأولى إلا أنها قد تسبب ضررا للهاتف في وقت لاحق  مما يجعل إعادة النظر في استخدام تلك الوسائل أمرا ضروريا.

- 8 أشياء يجب عليك عدم استخدامها لتنظيف هاتفك:

1. منظفات النوافذ والزجاج: تحتوي بعض الأجهزة الحديثة مثل iPhone XR، على طبقة واقية لمقاومة الماء والزيوت، والتي يمكن أن تتآكل مع مرور الوقت، وبالتالي يمكن أن يؤدي استخدام المواد الكيميائية المخصصة لتنظيف النوافذ والزجاج إلى إزالتها ويجعل الهاتف أكثر عرضة للخدوش.

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2. المناديل الورقية: قد يتسبب تنظيف الشاشة بالمناديل الورقية، خدشها أو تلفها، والذي يتسبب فيه الاحتكاك الشديد بالشاشة أثناء التنظيف.

3. مزيل المكياج: قد تحتوي بعض مزيلات المكياج  على مواد كيميائية قد تؤثر على شاشة أي الأجهزة الإلكترونية.

4. الهواء المضغوط: هاتفك حساس، لذا فإن نفخ كمية كبيرة من الهواء في فتحاته، وقد يتسبب في بعض الضرر، فضغط الهواء قد يسبب أضرارا خاصة في منفذ سماعة الميكروفون في الأعلى.

5. صابون الأطباق وصابون اليد: منتجات تنظيف الأسواق والبشرة لا تستخدم في تنظيف شاشة الهاتف لأنها تؤثر سلبا عليها، لاحتوائها على بعض المركبات الكيميائية، قد تتسرب لداخل الهاتف ويسبب بعض الأضرار.

6. الخل: يتسبب الخل في إزالة الطلاء الواقي للشاشة، لكن يمكنك استخدام محلول مخفف منه لتنظيف أجزاء أخرى من الهاتف مثل الجانبين والخلفية، والمحلول عبارة عن مزيج من الخل والماء المقطر.

7. المناديل المبللة: تحتوي على نسبة عالية من الكحول، والذي يمكن أن يزيل الطبقة الواقية بشكل أسرع مع مرور الوقت.

8. منتجات تنظيف المطبخ: منظفات المطبخ والأرضية كذلك لا تستخدم في تنظيف شاشة الهاتف حيث تؤثر عليها، لاحتوائها على تركيبات كيميائية قوية، قد تتسرب لداخل الهاتف وتسبب ضررًا أكبر.

وتعد من أفضل الطرق لتنظيف شاشة الهاتف، التى أوضحتها شركة آبل في أحدث إرشاداتها لتعقيم الهاتف من فيروس كورونا:

أكثر ما يؤثر على شاشة الهاتف هو بصمات الأصابع، والتى قد تحمل معاها عدوى الفيروس ولمسح الشاشة اجلب قطعة قماش ناعمة أو قطنة صغيرة واغمسها في كحول الإيثانول بنسبة تركيز ٧٠٪؜ ، ثم قم بمسح الجهاز بالكامل، مع عدم الاقتراب من فتحات الجهاز مثل السماعة ومنفذ الشحن.

ويمكن أيضًا استخدام منتجات أخرى مثل: Swipe Wipes أو Whoosh لإزالة أي بقع على الشاشة، ولإزالة الرمل أو الغبار يمكن وضع شريط لاصق على منافذ الهاتف مثل السماعات وفتحة الشاحن، حيث يعمل الشريط على امتصاص أي رمل أو غبار عالق داخل المنافذ، ويمكن استخدام الأدوات المتخصصة للوصول لثقوب السماعات الصغيرة التي يتعذر الوصول إليها وتنظيفها.
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