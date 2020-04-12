كاميرا تشبه قطرات الماء.. LG تعلن رسميا اسم هاتفها الذكي الجديد.. صور

LG "، عن اسم أول هاتف في مجموعتها الجديدة، والمتوقع إصداره في كوريا الجنوبية الشهر المقبل، وقالت شركة تصنيع الإلكترونيات إن الهاتف الذكي الرائد يسمى LG Velvet. أعلنت إل جي ""، عن اسم أول هاتف في مجموعتها الجديدة، والمتوقع إصداره في كوريا الجنوبية الشهر المقبل، وقالت شركة تصنيع الإلكترونيات إن الهاتف الذكي الرائد يسمى LG Velvet.





ووفقا لما ذكره موقع "9to5google"، كشفت الشركة الكورية الجنوبية، خلال الأيام الماضية عن التصميم الجديد لهاتفها الذكي القادم، والذي يتميز بكاميرا خلفية أطلقت عليها الشركة اسم قطرة المطر Raindrop.





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وتتكون الكاميرا الخلفية من ثلاث عدسات، إلى جانب إضاءة LED مرتبة بشكل تنازلي، بحسب الحجم أسفل العدسة الرئيسية ذات الحجم الأكبر، والتى تشبه تساقط قطرات الماء، وتشير التقارير السابقة إلى أن جهاز إل جي الجديد سيعمل بمعالج Snapdragon 765.





ويتميز هذا الجهاز الجديد بتصميم مختلف جذريا عن الهواتف الذكية السابقة من إل جي، فإلي جانب تصميم "قطرة المطر" للكاميرا الخلفية، حيث يأتي تصميم هاتف LG Velvet بمنحنيات متناظرة من الجهة الأمامية والخلفية كـ "قوس ثلاثي الأبعاد" يجعل زجاج الشاشة ينحنى على جانبي الجهاز.





ويأتي الإعلان الرسمي عن الاسم الجديد، بعد تقرير غير مؤكد صدر الشهر الماضي يقترح أن تتبنى الشركة أسماء فريدة لهواتفها الرائدة القادمة، بناء على تصميماتهم الخاصة.





وقالت الشركة في بيان الإعلان عن الهاتف الجديد: " LG VELVET هو أول جهاز ينفذ إستراتيجية العلامة التجارية الجديدة لأجهزتنا المحمولة، ويبتعد عن التسميات الأبجدية لصالح الأسماء المألوفة والمعبرة التي تساعد المستهلك على فهم جوهر الجهاز الأنسب لشخصيته والاتجاهات المتغيرة باستمرار".





وأضافت الشركة: "يهدف اسم Velvet، إلى استحضار صور من النعومة اللامعة والنعومة الممتازة، بناء على صفتان رئيسيتان للهاتف الجديد في ظل تزايد تشابه الهواتف الذكية اليوم بشكل كبير وصعوبة التمييز بينها من خلال المواصفات التقنية وحدها".