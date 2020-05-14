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تكنولوجيا

هاتف LG WING هاتف جديد بشاشة مزدوجة دوارة

الخميس 14/مايو/2020 - 06:12 ص
بتلف و تدور..هاتف
بتلف و تدور..هاتف LG WING هاتف جديد بشاشة مزدوجة دوارة
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قسم التكنولوجيا
تستعد شركة إل جي LG الكورية الجنوبية لتقديم هاتف ذكي بشاشة منزلقة و دوارة، فى حالة عدم طرح العملاق الكوري لهاتف ذكي بشاشة قابلة للطي، بينما تتولى LG Electronics على مشروع الهاتف الجديد، حيث ترغب LG فى طرح أول هاتف ذكي لها بشاشة قابلة للطي.

كما تعمل الشركة ستعمل على مشروع هاتف جديد يحمل اسم Wing، سيحتوى على شاشة قياس 6.8 بوصة، اما أسفلها شاشة ثانية منزلقة،  بقياس 4 بوصة.

وبحسب موقع gizchinaـ التقني، ستأتي الشاشة الإضافية متعددة الاستخدامات مع  ميزات إضافية، حيث يمكن من خلالها عرض لوحة مفاتيح افتراضية بالعرض، بالإضافة إلى عرض معلومات عن التطبيق الذي يتم تشغيله.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف LG WING، بمعالج قوي من نوع Snapdragon 7 SoC، ويدعم تقنية الجيل الخامس 5Gـ، على أن يكون متاحًا قبل نهاية العام الجاري.

ولهواة الكاميرات، يحصل هاتف LG WING على مستشعر رئيسي للكاميرا الخلفية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرتين إضافيتين، أما بالنسبة للسعر فيأتي هاتف LG WING، بسعر 800 دولار ما يعادل 12600 جنيه مصري,

جدير بالذكر، أن شركة LG كانت قد أعلنت عن هاتفها الذكي Velvet رسميًا، ليصبح متاحًا فى الأسواق، كما حصل أيضًا على العديد من الإضافات والمميزات التى جعلته يختلف كثيرًا عن الأجهزة السابقة من نفس الشركة.
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