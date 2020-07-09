سامسونج تقلد آبل.. لن تدعم هواتفها القادمة بـ شواحن أو سماعات

يبدو أن الصراع والاقتباس بين سامسونج الكورية الجنوبية و

الأمريكية لن ينتهي، فبعد أن أعلنت الأخيرة، أنها لن تدعم هواتف

12 الجديدة، قرر العملاق الكوري، اتّباع نفس الأمر عند إطلاق جلاكسي نوت 20.