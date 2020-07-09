سامسونج تقلد آبل.. لن تدعم هواتفها القادمة بـ شواحن أو سماعات

يبدو أن الصراع والاقتباس بين سامسونج الكورية الجنوبية و آبل الأمريكية لن ينتهي، فبعد أن أعلنت الأخيرة، أنها لن تدعم هواتف آيفون 12 الجديدة، قرر العملاق الكوري، اتّباع نفس الأمر عند إطلاق جلاكسي نوت 20.
وبحسب "جي إس إم آرينا" التقني، فلن تزود هواتفها القادمة بشواحنها السريعة سواء بقوة 45 واط أو 25 واط، بنفس حجة آبل التى أزعجت الكثيرين، هى أن هناك فى كل منزل شواحن أو سماعات قديمة، وفى حالة عدم تواجدهها على الجميع شراءها.
إلا أن الخبراء فسروا الأمر بأنه ربحي فقط، والدليل أن سامسونج باعت 400 مليون هاتف العام الماضي، فلك أن تتخيل أنها ستوفر تكلفة الشاحن والسماعة، مما يعني ارتفاعا عملاقا فى حصة أرباحها.
جدير بالذكر أنه ترددت أنباء مؤخرا حول سعى آبل لعدم توفير شواحن و سماعات أذن مع أجهزتها الإلكترونية للمستخدمين لتقليل النفايات الإلكترونية، حيث كشفت تقارير حديثة أن الشركة الأمريكية تتبنى فكرا آخر حيال الأمر.