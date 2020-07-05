قبل إطلاق iPhone 12.. آبل تدرس إلغاء ملحقات هواتفها المحمولة

ترددت أنباء مؤخرا حول سعى آبل لعدم توفير شواحن و سماعات أذن مع أجهزتها الإلكترونية للمستخدمين لتقليل النفايات الإلكترونية، حيث كشفت تقارير حديثة أن الشركة الأمريكية تتبنى فكرا آخر حيال الأمر.









وذكرت التغريدات ، التى نشرها مستخدمون، أن آبل تجرى فى الوقت الحالى استطلاعا للرأى لعملائها حول ما قاموا به مع محولات الطاقة التى حصلوا عليها، موضحين أن الاستطلاع يحتوى على بعض الاستفسارات مثل هل ما زلوا يستخدمون شحن USB، أم فقدوه، أو أعطوه لصديق أو لفرد فى العائلة؟





وبالتالى لا يمكن تأكيد عزم شركة أبل على عدم توفير الشاحن برفقة أجهزتها، ولكن ربما تكون القضية مطروحة بصورة كبيرة على الساحة.





ويرى المحللون أن أبل ترغب فى إلغاء محولات الطاقة لتعويض التكلفة الباهظة التى تحملتها فى تطوير أجهزة الجيل الخامس5G، على الرغم من أنها ستكون متاحه للشراء بشكل منفصل في الأسواق إذا رغب المستخدم بها.





فى الوقت ذاته، فإن الخطوة،حال إقدام آبل عليها، ستكون صديقة للبيئة بشكل كبير، لأنها ستعمل على تقليل النفايات بدرجة كبيرة ، خاصة

وأن غالبية الاشخاص الذين يشترون أجهزة iPhone لديهم ملحقات هواتفهم السابقة بالفعل.





أيا كانت الدوافع والأسباب، فإن كل تلك الشائعات قد تنتهى أواخر العام الحالى مع طرح آبل لهاتفهاالمرتقب iPhone 12، وإن كان ذلك الطرح قد يواجه العديد من المشاكل بسبب جائحة كورونا.



