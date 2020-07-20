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تكنولوجيا

يصل إلى النصف.. تخفيض هائل على سعر هاتف سامسونج Galaxy Note 9

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:01 م
تخفيض هائل على سعر
تخفيض هائل على سعر هاتف سامسونج Galaxy Note 9
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ندى على
لا يزال هاتف Samsung Galaxy Note 9 يغازل محبيه بسبب تمتعه بإمكانات كبيرة للغاية، ورغم أن شركة سامسونج قامت بإطلاقه منذ سنتين في عام 2018 ، وأنها بصدد إطلاق هاتف  Galaxy Note 20  في الشهر القادم إلا أنه لا يزال ينافس معظم الهواتف في العام الحالى.
 
وبحسب موقع The Verge فإن موقع أمازون قد قام بتخفيض هائل على سعر هاتف Samsung Galaxy Note 9  الأصلى والذى يبلغ حوالى 1000 دولار أمريكى أى ما يعادل 980  . 15  ألف جنيه مصرى، إلى 50% ليصل سعر الهاتف إلى 500 دولار أى ما يعادل 980 . 7 ألف جنيه مصرى. 


ويعتمد السعر على لون الهاتف ومساحة الذاكرة والذاكرة العشوائية، حيث أن سعر ال 500 دولار ينطق على الهاتف بمساحة داخلية 128 جيجا بايت، كما أنه لا يشمل كماليات الهاتف من سماعات أو شاحن أو غيرها، ويتضمن لون واحد فقط  وهو اللون البنفسجى. 

ويتميز هاتف Galaxy Note 9  بشاشة كبيرة قياس 6.4 بوصة من نوع Super AMOLED ، وبدقة 1440x2960 بيكسل، يحتوي هاتف Galaxy Note 9  على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 و12 ميجابيكسل ليد فلاش، مع حجم المستشعر: 1/2.55 بوصة ، بالإضافة إلى كاميرا السيلفى وهى مزدوجة أيضا 8 و 2 ميجابيكسل. 

أتى هاتف معالج هاتف Galaxy Note 9  من نوع Qualcomm Snapdragon 845، ثماني النواة ، و Exynos 9810 Octa ثماني النواة بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية  6 جيجا بايت رام ، ومساحة داخلية  128 / 512 جيجا ، كما يدعم الذاكرة الخارجية حتى  1تيرا بايت. 

أما بطارية هاتف هاتف Galaxy Note 9   فتأتى بقدرة 4000 مللى أمبير.

وللإطلاع على العرض يمكنك الدخول على هذا الرابط.  
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