أيهما أفضل هاتف Galaxy Note 10 أم Note 9 تعرف على المميزات .. فيديو

رغم إعلان شركة سامسونج الكورية الجنوبية، عن إصدارها لواحدة من أفضل مجموعاتها في الهواتف الذكية وهى هواتف Galaxy Note20 إلا أنه هاتف مثل Galaxy Note 10 للعام الماضى، وكذلك هاتف Note 9 Galaxy لعام 2018 لا زالا يتمتعان بإمكانات فائقة ومناسبة حتى الىن تجعل لدى العديد من المستخدمين لديهم الرغبة في شراء هذه الهواتف، بالإضافة إلى الأسعار الرخيصة اللذان يتمتعان بها.









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هاتف Galaxy Note 10





شاشة هاتف Galaxy Note 10

يتميزهاتف Galaxy Note10 بشاشة كبيرة قياس 6.3 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، بالإضافة لطبقة حماية قوية ضد الصدمات من Corning Gorilla Glass، مع مقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.





ويتضمن الهاتف أيضًا قلم S Pen الشهير الخاص بسلسلة Note، بحيث يتذكر آخر كلمة كنت تتابعها بواسطته، بالإضافة لعدة ميزات يوفرها لك فى التحكم عن بعد بالهاتف، والترجمة وتحويل النص تلقائيًا بمجرد التحديد عليه، والعديد من الميزات الجديدة التى منها أيضًا تسجيل ما يحدث على الشاشة بتقنية الفيديو.





كاميرات هاتف Galaxy Note 10

يحتوي هاتف Galaxy Note10 على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 و12 و16 ميجابيكسل مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل مع تقنية Dual Pixel، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين.