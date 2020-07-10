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تكنولوجيا

مفاجأة.. سامسونج تطرح Galaxy Note 20 بسعر أرخص من Note10

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:00 م
مفاجأة سامسونج تطرح
مفاجأة سامسونج تطرح Galaxy Note20 بسعر أرخص من Note10
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كريم جمال
يبدو أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تجهز عدة مفاجآت لعشاقها حول العالم، حيث ينتظر الملايين إطلاق أيقونتها المنتظرة Galaxy Note20 فى 5 أغسطس القادم، إلا أن هذه المفاجأة ليست الوحيدة، حيث كشفت مصادر من داخل سامسونج أن الهاتف الجديد سيكون أرخص من شقيقه الأكبر Note10.

وبحسب جي إس إم آرينا التقني، ستبلغ نسبة التخفيض فى سعر Galaxy Note20 حوالي 40 دولار ما يعادل 640 جنيهًا مصريًاً، وذلك بسبب إنخفاض الطلب على شراء الهواتف الذكية عالميًا فى إطار تفاقم أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

Leaked Galaxy Note 20 Ultra 5G press renders show off camera bump and more

جدير بالذكر أن جلاكسي  Note10 صدر العام الماضي مقابل 950 دولار، أما جلاكسي Note10+ جاء مقابل 1100 دولار أمريكي، و هو الأمر الذى فسره البعض بتقليد آبل الأمريكية فى تسعيرها لهاتفي آيفون 11 برو و آيفون 11 برو ماكس.

ومن المتوقع أن يصدر كلا الهاتفين Galaxy Note20 و Galaxy Note20 plus رسميًا فى 5 أغسطس القادم أونلاين، على أن يتم طرحهما فى الأسواق بحلول 21 أغسطس المقبل.

كانت شركة سامسونج قد نشرت بالخطأ صورا تكشف عن أيقونتها المنتظرة Galaxy Note 20 Ultra 5G، قبل أقل من شهر على إطلاقه رسميًا.

Galaxy Note20 and Note20+ will be cheaper than the Note10 duo, reports Korean media

وسيعملGalaxy Note 20 بنظام أندرويد الأحدث 10، مع واجهة تشغيل One UI 2.5 الخاصة بسامسونج، على أن يحصل على تحديث Android 11 بواجهة تشغيل One UI 3.0، ومن المتوقع أن يظهر معه أيضًا Galaxy Fold 2، ليتم إتاحة الحجز الإلكتروني المسبق عقب إنتهاء حدث الإطلاق.
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