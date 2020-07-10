مفاجأة.. سامسونج تطرح Galaxy Note 20 بسعر أرخص من Note10

يبدو أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تجهز عدة مفاجآت لعشاقها حول العالم، حيث ينتظر الملايين إطلاق أيقونتها المنتظرة Galaxy Note20 فى 5 أغسطس القادم، إلا أن هذه المفاجأة ليست الوحيدة، حيث كشفت مصادر من داخل سامسونج أن الهاتف الجديد سيكون أرخص من شقيقه الأكبر Note10.
وبحسب جي إس إم آرينا التقني، ستبلغ نسبة التخفيض فى سعر Galaxy Note20 حوالي 40 دولار ما يعادل 640 جنيهًا مصريًاً، وذلك بسبب إنخفاض الطلب على شراء الهواتف الذكية عالميًا فى إطار تفاقم أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.
جدير بالذكر أن جلاكسي Note10 صدر العام الماضي مقابل 950 دولار، أما جلاكسي Note10+ جاء مقابل 1100 دولار أمريكي، و هو الأمر الذى فسره البعض بتقليد آبل الأمريكية فى تسعيرها لهاتفي آيفون 11 برو و آيفون 11 برو ماكس.
ومن المتوقع أن يصدر كلا الهاتفين Galaxy Note20 و Galaxy Note20 plus رسميًا فى 5 أغسطس القادم أونلاين، على أن يتم طرحهما فى الأسواق بحلول 21 أغسطس المقبل.
كانت شركة سامسونج قد نشرت بالخطأ صورا تكشف عن أيقونتها المنتظرة Galaxy Note 20 Ultra 5G، قبل أقل من شهر على إطلاقه رسميًا.