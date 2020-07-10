مفاجأة.. سامسونج تطرح Galaxy Note 20 بسعر أرخص من Note10





Galaxy Note20 حوالي 40 دولار ما يعادل 640 جنيهًا مصريًاً، وذلك بسبب إنخفاض الطلب على شراء الهواتف الذكية عالميًا فى إطار تفاقم أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19. وبحسب جي إس إم آرينا التقني، ستبلغ نسبة التخفيض فى سعر









جدير بالذكر أن جلاكسي Note10 صدر العام الماضي مقابل 950 دولار، أما جلاكسي Note10+ جاء مقابل 1100 دولار أمريكي، و هو الأمر الذى فسره البعض بتقليد آبل الأمريكية فى تسعيرها لهاتفي آيفون 11 برو و آيفون 11 برو ماكس.





ومن المتوقع أن يصدر كلا الهاتفين Galaxy Note20 و Galaxy Note20 plus رسميًا فى 5 أغسطس القادم أونلاين، على أن يتم طرحهما فى الأسواق بحلول 21 أغسطس المقبل.





كانت شركة قد نشرت بالخطأ صورا تكشف عن أيقونتها المنتظرة Galaxy Note 20 Ultra 5G، قبل أقل من شهر على إطلاقه رسميًا. سامسونج قد نشرت









وسيعمل Galaxy Note 20 بنظام أندرويد الأحدث 10، مع واجهة تشغيل One UI 2.5 الخاصة بسامسونج، على أن يحصل على تحديث Android 11 بواجهة تشغيل One UI 3.0، ومن المتوقع أن يظهر معه أيضًا Galaxy Fold 2، ليتم إتاحة الحجز الإلكتروني المسبق عقب إنتهاء حدث الإطلاق.