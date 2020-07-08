فيديو.. سامسونج تكشف موعد الإعلان عن سلسلة Galaxy Note20

كشفت شركة سامسونج Samsung ، عن ختطتها لإقامة حدثها السنوي Galaxy Unpacked 2020، في يوم 5 من شهر أغسطس القادم، وعلى عكس أحداث Unpacked السابقة، التي عقدت في نيويورك سيتم استضافة الحدث هذا العام عبر الإتنرنت.





Galaxy Note20 ، إلى جانب ثاني هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold 2، بالإضافة الجيل الخامس من هاتف Galaxy Z Flip 5G. ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، من المقرر أن تعلن شركة سامسونج رسميا، عن سلسلة، إلى جانب ثاني هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold 2، بالإضافة الجيل الخامس من هاتف Galaxy Z Flip 5G.









وبفضل جاائحة فيروس كوورونا المستجد، ستقييم سسامسونج حدث هذا العام افترااضيا عبر الإنترنت، وسيتم بثه على الهواء مياشرة على الصفحات الرسمية التابعة للشركة الكورية على منصات التواصل الاجتماعي، بدءا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك.





وكما أصدرت عملاقة التكنولوجيا الكورية، مقطع فيديو تشويقي قصيرا يظهر فيه قلم S Pen الألكتروني باللون البرونزي، والذي سيأتي مدمجا مع سلسلة Galaxy Note، والذي يؤكد أن سامسونج ستعلن عن تشكيلة Galaxy Note20 في يوم 5 أغسطس.





وإلى جانب الإعلان عن سلسلة Galaxy Note20، من المتوقع أن تكشف سامسونج أيضًا عن الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7، بالإضافة إلى الهواتف الذكية Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Z Flip 5G القابلة للطي في 5 أغسطس.





وأشارت التسريبات السابقة إلى أن سامسونج تعتزم أيضا الإعلان عن سماعات Galaxy Watch3 و Galaxy Buds Live TWS التي يشاع أنها ستصدر بشكل رسمي في وقت ما من هذا الشهر، ولكن لم تصدر الشركة تفاصيل رسمية عن هذه الأجهزة حتى الآن.