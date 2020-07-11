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تكنولوجيا

ب 24 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات هاتف Galaxy Z Flip 5G قبل إطلاقه

السبت 11/يوليه/2020 - 12:55 ص
تعرف على مواصفات
تعرف على مواصفات هاتف Galaxy Z Flip 5G قبل إطلاقه
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة مميزات وسعر هاتف Galaxy Z Flip 5G  القابل للطى، والقادم من شركة سامسونج، والذى سيتم الإعلان عنه رسميا في 5 أغسطس القادم إلى جانب مجموعة هواتفGalaxy Note 20  و تابلت +Galaxy Tab S7 . 

وبحسب موقع Mashable فإن فيديو تشويقى للهاتف تم تسريبه يظهر إمكانات Galaxy Z Flip ، حيث سيأتى بلونين هما اللون النحاسي بالإضافة إلى الرمادى الغامق، في حين أن النسخة السابقة من الهاتف كانت باللونين الاسود والبنفسج.
 

وسيحتوى هاتف  Galaxy Z Flip 5G   على معالج من نوع كوالكوم   Snapdragon 855 Plus  يدعم تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت.

وسيحتوي هاتف Galaxy Z Flip 5G، على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة وبدقة 1080 بكسل، بالإضافة إلى أن الشاشة الخارجية الصغيرة التي تأتي بجانب الكاميرتين ستكون من نوع AMOLED ، وبدقة 300×112 بكسل.

وسيتميز هاتف Galaxy Z Flip 5G، على بطارية بقوة 2500 و 704 ميللي أمبير في الساعة، وذلك إلى جانب كاميرا خارجية مزدوجة ستأتي بدقة 12 ميجابكسل، و10 ميجابكسل، وكاميرا داخلية لصور السيلفي بدقة 12 ميجابيكسل.

ومن المحتمل أن يبلغ سعر هاتف Galaxy Z Flip 5G 1500 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 24 ألف جنيه. 

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