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تكنولوجيا

هواوى تكشف عن هاتف Huawei Mate V القابل للطي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:02 ص
هواوى تكشف عن هاتف
هواوى تكشف عن هاتف Huawei Mate V القابل للطى
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ندى على
كشفت شركة هواوى عن خطتها لطرح هاتف قابل للطى قريبا، باسم Huawei Mate V ، والذى ستصدره الشركة بشكل مختلف تماما عن سابقه للعام الماضى Mate Xs ، حيث من المقرر أن تنافس به هواتف سامسونج القابلة للطى، والتى ستصدر في أغسطس القادم. 

وبحسب موقع Slash Gear فإن هاتف Mate V تم تسميته بهذا الإسم حيث سيكون تصميمه قريبا من حرف  V، وسيكون الهاتف هو أول هاتف قابل للطى من هواوى لا يحتوى على تطبيقات وخدمات جوجل


كما أن هاتف Mate V القادم لن يحتوى أيضا على معالجات Kirin ، وذلك بسبب حظر الولايات المتحدة للشركات الأخرى بمد هواوى بالمعالجات، بجانب وضعها على القائمة السوداء منذ مايو العام الماضى. 

ومن المفترض أن يحصل هاتف Mate V القابل للطى على معالج من نوع Dimensity 800 SoC ، كما سيحصل على نظام التشغيل من هواوى البديل لجوجل والذى يحتوى على متجر AppGallery . 

وكان هاتف Huawei Enjoy 20 Pro للفئة المتوسطة هو أول هاتف  لهواوى يتم إصداره بمعالج مختلف حيث استخدم معالج Dimensity 800 SoC ، بدلا من معالجات شركة شركة ميديا تيك MediaTek . 


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