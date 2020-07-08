هواوى تكشف عن هاتف Huawei Mate V القابل للطي

كشفت شركة هواوى عن خطتها لطرح هاتف قابل للطى قريبا، باسم Huawei Mate V ، والذى ستصدره الشركة بشكل مختلف تماما عن سابقه للعام الماضى Mate Xs ، حيث من المقرر أن تنافس به هواتف سامسونج القابلة للطى، والتى ستصدر في أغسطس القادم.





وبحسب موقع Slash Gear فإن هاتف Mate V تم تسميته بهذا الإسم حيث سيكون تصميمه قريبا من حرف V، وسيكون الهاتف هو أول هاتف قابل للطى من هواوى لا يحتوى على تطبيقات و خدمات جوجل









كما أن هاتف Mate V القادم لن يحتوى أيضا على معالجات Kirin ، وذلك بسبب حظر الولايات المتحدة للشركات الأخرى بمد هواوى بالمعالجات، بجانب وضعها على القائمة السوداء منذ مايو العام الماضى.





ومن المفترض أن يحصل هاتف Mate V القابل للطى على معالج من نوع Dimensity 800 SoC ، كما سيحصل على نظام التشغيل من هواوى البديل لجوجل والذى يحتوى على متجر AppGallery .





وكان هاتف Huawei Enjoy 20 Pro للفئة المتوسطة هو أول هاتف لهواوى يتم إصداره بمعالج مختلف حيث استخدم معالج Dimensity 800 SoC ، بدلا من معالجات شركة شركة ميديا تيك MediaTek .







