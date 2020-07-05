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تكنولوجيا

هواوى تحصل على براءة اختراع لتصنيع هاتف بعدسات قابلة للإزالة.. صور

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:41 ص
هواوى تحصل على براءة
هواوى تحصل على براءة اختراع
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ندى على
حصلت شركة  Huawei هواوى الصينية على براءة اختراع من مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، لتصميم هاتف ذكي بعدسات كاميرا قابلة للإزالة أو الإرفاق بالهاتف. 

وبحسب موقع Gizmochina التقنى الصينى، فإن الهاتف الذى سقوم شركة هواوى بالبدء في تصنيعه سيكون بعدسات كاميرا بقدرة 10xزووم بصرى، وهى نفس قدرة العدسة الموجودة في هاتف Huawei P40 Pro Plus الذى تم إطلاقه الشهر الماضى.


وستكون عدسات  الكاميرا من نوع Pericope حيث ستستخدم مساحة أقل من نظام الزوم التقليدي،  لكنها لا تزال تندرج ضمن تقنية الزوم التقليدية ولكن مع تحسين للأداء بمستشعرات أقوى . 

وتهدف هواوى إلى إصلاح ذلك عن طريق إضافة دعم للعدسات القابلة للتوصيل أو الإزالة، حيث أن براءة التصميم الخاصة بالعدسات تحتوي على إعداد كاميرا ثلاثية تتكون من مستشعرين أصغر حجمًا ، ووحدة فلاش ومستشعر أكبر.

ويعتبر هاتف Huawei P40 Pro Plus  الذى أطلقته الشركة مؤخرا من أفضل الهواتف الذكية المزودة بكاميرات حيث أن قدرة الكاميرات الموجودة في الهاتف لا تزال على رأس مؤشر DxOMark،  بسبب إمكانية كاميرا الزووم البصري متعددة الاستخدامات الموجودة في هذا الهاتف، كما تعتبرالأفضل في السوق. 


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