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تكنولوجيا

بدون كاميرا أمامية أم لا.. حقيقة تسريبات هاتف هواوي القادم Mate 40

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:03 م
Huawei-Mate-30-Pro
Huawei-Mate-30-Pro
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شيماء عبد المنعم
أشارت بعض التسريبات التقنية التى ظهرت مؤخرا، حول سلسلة هواتف هواوي القادمة Huawei Mate 40، إلى أنها ستحتوي على أول كاميرا أمامية أسفل الشاشة في السوق، تم تطويرها بواسطة Visionox.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، نفى المسرب التقني الشهير Digital Chat Station، الشائعة التى صدرت مؤخرا حول تشكيلة هواوي المرتقبة Mate 40، حيث أنها لن تتضمن تقنية الكاميرا الأمامية الموجودة أسفل الشاشة، والتي تعمل أيضا كمستشعر لبصمة الإصبع.


وقد أشارت تقارير سابقة، إلى أن هواوي حصلت على على تقنية  الكاميرا الأمامية تحت الشاشة والتى طورتها شركة Visionox، والتى أبرمت أتفاقية تعاون فيما بينهم ولكن لم تعلن الشركة الصينية أي من هواتفها سيأتي مزود بكاميرا سيلفي تحت الشاشة.

وحسبما ورد في التسريبات السابقة، أفاد تقرير نشره المحلل التقني الشهير مينج تشي كو Ming Chi Kuo، بأن شركة هواوي ستستخدم معالجات Kirin 1020 الجديدة والمتطورة، في سلسلة هواتف Mate 40، والتي تقدم قوة أكبر من مجموعة شرائح كيرين 990 الموجودة في هواوي P40.

وأشار تقرير المحلل التقني، إلى أن كاميرا سلسلة هواتف Mate 40، التي ستطرحها هواوي العام القادم، ستأتي بتحسينات كبيرة في شكل العدسة الحرة، الفائقة الاتساع، لتقليل التشوهات والانحرافات، وكما ستأتي بنسختين من هذه الأجهزة هما Mate 40 وMate 40 Pro، كلتاهما مزودتان بكاميرا أساسية بـ 4 أو 5 عدسات.
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