بدقة أعلى.. تسريب يكشف تفاصيل جديدة حول كاميرا هاتف Mate 40 المرتقب من هواوي

كشفت أحدث التسريبات من الصين، أن هاتف هواوي المرتقب Mate 40، التى ستصدر في شهر أكتوبر القادم ستأتي بدقة كاميرا رئيسية أعلى.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيحصل إصدرار سلسلة هواتف Huawei Mate 40 المرتقبة من هواوي على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل والتى تأتي لأول مرة ضمن هواتف هواوي.









ونقلا عن مصادر في سلسلة التوريد من هواوي، ستحصل سلسلة هواتف Huawei Mate 40، على كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل مع عدسة 9P، وستستخدم هذه الكاميرا الجديدة مستشعر جديد مع عدسة محسنة، وسيتم إطلاقها في كل من Mate 40 و Mate 40 Pro.





ومن المفترض أن تعتني عدسة 9P ذات الشكل الحر بتدهور الصورة وتشوهها بسبب طريقة تصنيع العدسة نفسها، حيث يشهد وضوح الصورة ترقية كبيرة مقارنة بالعدسات العادية الأخرى المتاحة في الهواتف المنافسة والتي يتم إستخدامها مع مستشعر 108 ميجابكسل.





وحسبما ورد في التسريبات السابقة، من المتوقع أن تعمل سلسلة هواتف هواوي القادمة في شهر أكتوبر المقبل بمعالج حديث باسم Kirin 1020، أو Kirin 1000.





وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية المستمرة التي تمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع الشركة الصينية، إلا أن هواوي تتطلع إلى بيع 8 ملايين وحدة من هاتف ميت 40 خلال الربع الأخير من 2020.





وأشارت التسريبات السابقة، إلى أن سلسلة ميت 40 ستضم هاتفين هما Mate 40 وMate 40 Pro، كلا الهاتفين مزودان بكاميرا خلفية بـ 4 أو 5 عدسات.