تسريبات تؤكد موعد إطلاق هاتف Mate 40 المرتقب من هواوي

كشفت أحدث التسريبات حول هاتف هواوي المرتقب ميت 40، على موقع ويبو Weibo الصيني، أن عملاقة التكنولوجيا الصينية تعتزم طرح سلسلة Mate 40 ، خلال فصل الخريف القادم.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، على الرغم من العقوبات الأمريكية المستمرة التي تمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع الشركة الصينية، إلا أن هواوي تتطلع إلى بيع 8 ملايين وحدة من هاتف ميت 40 خلال الربع الأخير من 2020.









وحسبما ورد في التسريبات السابقة، أن سلسلة هواتف Mate 40 التي ستطرحها هواوي في شهر أكتوبر المقبل، ستأتي بنسختين هما Mate 40 وMate 40 Pro، كلتاهما مزودتان بكاميرا أساسية بـ 4 أو 5 عدسات.





وتشير التسريبات إلي أن Mate 40 سوف يعمل بنظام التشغيل المملوك لشركة جوجل الأمريكية "Android 10"، وسيأتي الجهاز بأفضل كاميرا تشهدها الهواتف الذكية، وسيضم الهاتف عدسة بدقة 108 ميجابيكسل، ولها القدرة على التقريب بمقدار 50 X، لتصوير الأشياء التي يصعب رؤيتها، إلى جانب كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميجابيكسل، مزودة بتقنية التعرف على الوجوه.





وسيحصل Mate 40 على قلم ذكي بميزات واستخدامات متعددة، مثل هاتف ميت 30 برو المتوافق القلم الذكي M-Pen، شبيه بالقلم الذي تحمله هواتف مثل Samsung Galaxy Note 10، ولكن في سلسلة Mate 40 يجب شراء القلم بشكل منفصل عن الهاتف.





وسيأتي الهاتفان بشاشات منحنية تملأ كامل مساحة واجهتهما الأمامية، بدقة عرض 2340X1440 بيكسل، وأحدث معالج من كوالكوم Kirin 1000 أو Kirin 1020، و تعمل الهواتف على شبكات الجيل الخامس G5 كهواتف Huawei Mate 30 5G و Mate 30 Pro 5G.





وتعد سلسلة Mate من هواوي هي نوع عالي الأداء وباهظة السعر، حيث يبدأ سعر هاتف Mate 30 من 700 دولار تقريبا، ومن المتوقع دفع مبلغ مماثل مقابل Mate 40 وMate 40 Pro.