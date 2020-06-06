هواوي تطرح هاتف ذكي يقيس درجة الحرارة للتنبيه من أعراض فيروس كورونا.. فيديو

رب ضارة نافعة، تنطبق هذه المقولة على تعامل شركات الهواتف الذكية مع جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19، والذى انعكس بشدة على تجربة استخدام الهواتف الذكية و وسائل التواصل الاجتماعى، وبسبب تحديد إقامة الملايين فى منازلهم أصبحت الهواتف وأجهزة الكمبيوتر هى المتنفس الوحيد للملايين.





وبعد نجاح ساحق حققته شركة هواوى الصينية لمدة ثلاث سنوات متتالية، تتحدى الآن أكبر العلامات التجارية مثل آبل وسامسونج التى لطالما كانت مهيمنة على سوق الهواتف الذكية في العالم، بميزة جديدة كشفت عنها لهواتفها الذكية.





وبحسب صحيفة نيويورك بوست، أعلنت شركة هواوي الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية عن أحدث إصدار لها مزود بأجهزة استشعار تتيح للمستخدمين قياس درجة الحرارة الشخصية بكل دقة.





وأضافت أن هاتف هونر Honor Play 4 Pro ييحتوي على مستشعر مدمج في مجموعة الكاميرا الخلفية، حيث يمكنه قياس درجة حرارة الأشخاص والأجسام المحيطة فى ظل انتشار فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم.





ويعمل مستشعر الآشعة تحت الحمراء على قياس درجات الحرارة بكل سهولة بداية 20 درجة حتى 100 درجة مئوية، بدلًا من استخدام الترمومتر التقليدى.



