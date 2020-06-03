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تكنولوجيا

هواوي تسجل براءة اختراع لهاتفين جديدين بميزة غير مسبوقة.. صور

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:02 م
هاتف هواوي Mate 40
هاتف هواوي Mate 40 Pro- صورة أرشيفية
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شيماء عبد المنعم
أفاد تقرير نشره موقع "gizchina"، بأن شركة هواوي Huawei الصينية، سجلت براءة اختراع لاثنان من الهواتف الذكية، حيث اعتمدت شركة عملاق التصنيع الصيني بالفعل اثنان من أجهزتها بتصميم مميز بكاميرا اسفل الشاشة، وقامت بنشر براءة الإختراع أمس، يوم الثلاثاء.

ووفقا للموقع التقني، قدمت هواوي براءتي الاختراع في 28 أكتوبر عام 2019، إلى المكتب الوطني الصيني للملكية الفكرية (CNIPA)، وتتضمن كلا من براءتي الاختراع التى نشرتهم هواوي أمس، 7 صور لهاتف ذكي من هواوي غير معلن عنه.


وبحسب التسريبات، فأن الصور  المرفقة لبراءة الاختراع تكشف بعض مواصفات الهاتفين، حيث سيشترك الهاتفان في بعض المواصفات، ولكن يختلف الجهازان من حيث إعدادات الكاميرا الخلفية.

وتظهر الصور المسربة لبراءتي الاختراع، أنا الهاتفان ذو تصميم مميز، إذ من المتوقع أن يأتي الهاتفان بشاشة كبيرة بدون حواف جانبية، أكبر من عرض الشاشة في سلسة هواتف Mate 30 الحالية.

وتتميز أجهزة هواوي القادمة، بنظام كاميرا إمامية غير مرئية على الإطلاق، حيث تتخلى الشركة الصينية عند إعدا\ الكاميرا الامامية ضمن ثقب في الشاشة كما في أحدث إصدارتها في سلسلة P40، إذ تصف براءة الاختراع الهاتف الذكي بكاميرا تحت الشاشة.

وخلال الفترة الأخيرة، أظهرت العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية المنافسة مثل أوبو Oppo، وشاومي Xiaomi، اتجاها جديدا للكاميرا الامامية في العديد من إصدارتها الحديثة، والتى تأتي بكاميرا تحت الشاشة، ومع ذلك، تحتاج هذه التكنولوجيا إلى مزيد من الوقت لتكون جيدة بما يكفي للهاتف الذكي.
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