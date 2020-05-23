براءة اختراع لـ مايكروسوفت .. استخدام تقنية عالية لـ تبريد أجهزة لاب توب Surface

سجلت شركة مايكروسوفت براءة اختراع لاستخدامها تقنية عبارة عن منصة حرارية مصممة خصيصا لتبريد أجهزة لابتوب Surface بكفاءة أعلى من أى أجهزة أخرى، والتى كانت قد أطلقتها منها مؤخرا جهازي Surface Book 3 و Surface Go 2.





وبحسب موقع Tech Radar براءة الاختراع تظهر أن مايكروسوفت استخدمت قاعدة مصنوعة من المغناطيس لإبقاء الجهاز في مكانه الصحيح مثل أجهزة اللابتوب التى يمكن فصلها لتكون عبارة عن جهازتابلت، حيث تكون قابلة للفصل عبر موصل مغناطيسي.





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ويمكن خلق نظام يمكن من خلاله تطبيق مستويات مختلفة من التبريد عند الضرورة عند الاتصال بين الحامل والجهاز، وتستند براء الاختراع إلى أنه يمكن تطويرها إلى أفضل من ذلك في المستقبل للحصول على درجة عالية من التبريد.





وتعد عملية تبريد مكونات أجهزة اللابتوب بالداخل صعبة للغاية، ومن الطرق التي تساعد على القيام بذلك استخدام ملحق خارجي مثل الحوامل الخارجية التى تقوم بتبريد أجهزة اللابتوب.





وكان موقع Windows United قد اكتشف حصول مايكروسوفت على براءة الاختراع التى تم تقديمها في العام الماضى 2019، بعد نشرها الأسبوع الماضى من قبل مكتب الولايات المتحدة لبراءات الإختراع والعلامات التجارية.



