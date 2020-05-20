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تكنولوجيا

رئيس مايكروسوفت يعترف: أخطأنا باستخدام البرامج المجانية في أنظمة ويندوز

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:02 ص
رئيس مايكروسوفت يعترف
رئيس مايكروسوفت يعترف
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ندى على
قال الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت، خلال مؤتمر له في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن الشركة كانت على الجانب الخاطئ من التاريخ؛ عندما قامت باستخدام البرامج مفتوحة المصدر في أنظمة ويندوز. 

وبحسب موقع  Techr Radar اعترف رئيس مايكروسوفت أن الشركة كانت مخطئة عنما تبنت الأنظمة مفتوحة المصدر، وأنه آن الأوان لتغيير الأمر كليا، وفي عام 2001، وصف بالمر، نظام لينوكس بأنه سرطان يربط نفسه مرتبط بالملكية الفكرية. 


وتعتبر البرامج مفتوحة المصدر في "ويندوز" هى برامج قابلة للنشر بشكل مجانى، كما أنها الشركات تتيح شفرة التعديل عليها للعامة حيث يمكن لأى مطور أن يقوم بالتعديل فيها، ويعد نظام تشغيل لينوكس  Linux ، ونظام للأندرويد على الهواتف الذكية أشهر برامج مفتوحة المصدر. 

وتنظر شركة مايكروسوفت إلى البرامج مفتوحة المصدر بأنها تهدد الحصة السوقية لبرامج ويندوز للكمبيوتر، وترهق الشركة ماديا بسبب مجانيتها وفتحها للمطورين مما يؤثر عليها بشكل كبير. 

أما الأنظمة مغلقة المصدر فلا يحق لأحد بالتعديل عليها إلا الشركة المالكة فقط، والقيام بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول عليها.
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