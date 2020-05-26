أحدثها محرك بحث PETAL .. هواوي تقضي على هيمنة جوجل بـ 8 تطبيقات جديدة.. تعرف عليها

مع استمرار الصراع القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والذي تجني ثماره شركة هواوي الصينية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال شهر مايو عام 2019، تعليق أعمال الولايات المتحدة التجارية مع عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي، حيث عقب ذلك وقف جميع أنشطته هواوي التجارية داخل حدود الدولة ومنع الشركات الأمريكية من التعامل معها.





وبعد إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب بحظر التعامل مع هواوي و70 شركة تابعة لها، ووضعها على "القائمة السوداء" للتجارة، أعلنت الشركات الأمريكية الكبري وقف أي تعاون بينها وبين هواوي، ومن أبرز تلك الشركات عملاقة البحث الأمريكي جوجل، والتى كانت تعتمد عليها هواوي بشكل كبير في بعض قطع غيار الهواتف الذكية وبرامج هواتف أندرويد مفتوحة المصدر، مما أدي تعطيل أعمال شركة هواوي خارج الصين.









وترتب على ذلك حرمان الشركة الصينية من بعض تحديثات نظام التشغيل أندرويد التابع لجوجل ، وفقدان إمكانية الوصول إلى متجر تطبيقات جوجل بلاي وخدمات البريد الإلكتروني جيميل، مما دفع ثاني أكبر مصنع لهواتف أندرويد على مستوي العالم، إلى تطوير التكنولوجيا الخاصة بها للاعتماد عليها دون الحاجة إلى تقنيات جوجل العالمية.





وكما تملك الصين تطبيقات التواصل ومتاجر التطبيقات الخاصة به، سعت هواوي إلى إنشاء منظومة تقنية متكاملة تتخطي بها قيود الحظر المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالفعل استطاعت الشركة الصينة في أقل من سنة تطوير منصة خدمات تابعة لها تسمي (Huawei Mobile Service (HMS، وقد كشفت هواوي خلال الأيام الماضية، عن انضمام أكثر من مليون ونص مطور تطبيقات لمنصتها، مما يمثل نمو بنسبة 115% على أساس سنوي.









وبعد فترة قصيرة من الإعلان عنها، حصلت خدمات هواوي HMS على 650 مليون مستخدم نشط شهريًا حول العالم في أكثر من 170 دولة، والتى تحتوي على متجر التطبيقات AppGallery، البديل لمتجر تطبيقات أندرويد الشهير جوجل بلاي، وفيما يلي نستعرض أبرز الخدمات التى تقدمها هواوي لمستخدميها والبديلة لخدمات جوجل المحمولة:





1. متجر AppGallery:

يأتى متجر هواوي الجديد مثبتا مسبقا والذي يحل محل متجر جوجل بلاي على هواتف هواوي وهونر الذكية، ويتضمن 5 علامات تبويب وهم Featured وCategory وTop وManager بالإضافة إلى تبويب Me الخاص بإعدادات المستخدم وتفضيلات التطبيق، ولكن لا تزال العديد من التطبيقات الأمريكية غائبة عن منصة تطبيقات هواوي.





2. حساب هواوي Huawei ID:

يحل حساب هواوي Huawei ID، محل حساب جيميل أو حساب جوجل والتى يستخدمه الملايين لتسجيل الدخول إلى متجر التطبيقات على الهواتف الذكية والاستمتاع بجميع خدمات جوجل، ويتيح لك Huawei ID، تخصيص هاتفك بالطريقة التي تريدها، ومزامنة بياناتك الشخصية حتى يمكنك الوصول إليها من خلال أجهزة هواوي أو هونر تستخدمه.





3. مساعد هواوي Huawei Assistant:

هو بديل لمساعد جوجل الذكي في هواتف أندرويد، ويتميز بأنه سهل البحث عن المعلومات ويوفر الوصول الفوري للتطبيقات والخدمات، ويدعم ميزة SmartCare التي تتيح الوصول إلى بطاقات المحتوى للأسواق المالية والرياضة.





4. موسيقى هواوي Huawei Music:

تشمل خدمات هواوي إلى جانب خدمة بث الفيديو Huawei Video، خدمة بث الموسيقي الخاصة بها Huawei Music، والتى تضم موسيقى من فنانين مشهورين مثل أي تطبيق بث موسيقى آخر، مع دعما لميزة الراديو.





5. متصفح هواوي:

تتضمن خدمات هواوي HMS، أيضا متصفح ويب بديل لمتصفح جوجل كروم، والذي يأتي مزودا بملف إخباري مدمج، واختصارات لمواقع الويب، مع دعما لميزة الوضع الداكن الشائعة.





6. محرك بحث Huawei Search:

أعلنت هواوي خلال الشهر الجاري عن طرح محرك بحث PETAL البديل لمحرك جوجل، حيث يتميز محرك بحث PETAL بمميزات البحث الرئيسية، مع عرض أحدث الأخبار وأخبار الطقس، والفيديو، وأيضا الموسيقى والكتب، إلى جانب تحميل التطبيقات.





7. خرائط HERE WeGo:

نجحت هواوي في إضافة تطبيق الملاحة والخرائط الشهير HERE WeGo الي متجر تطبيقاتها، والذي يعد بديلًا قويًا لتطبيق الخرائط والملاحة الخاص بجوجل Google Maps، حيث يتميز بأنه يحتوي على خرائط أكثر من 1300 مدينة حول العالم، ويمكن استخدامه بدون الاتصال بالإنترنت.





8. نظام التشغيل HarmonyOS:

كان من الصعب على هواوي طرح هواتفها الذكية الجديدة، بدون نظام التشغيل المعروف التابع لجوجل أندرويد، ولكن هواوي طورت نظاما بديلا أطلقته في شهر أغسطس الماضي، والمسمى HarmonyOS، ويعد نظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بالشركة الصينية ثالت نظام تشغيل على مستوي العالم.