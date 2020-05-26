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تكنولوجيا

جوجل تطور ميزة مهمة لتطبيق الرسائل القصيرة RCS.. تعرف عليها

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:00 م
تطبيق Google Messages
تطبيق Google Messages
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شيماء عبد المنعم
حصل مستخدمو متجر APKMirror، على إصدار تجريبي يحمل الرقم 6.2، الخاص بتطبيق Google Messages، والذي يظهر أن جوجل تعمل على تطوير إمكانية التشفير الشامل لرسائل RCS عبر تطبيق الرسائل خاصتها.


ووفقا لما ذكره موقع "9to5google" التقني، تعمل جوجل على تحسين وزيادة تقنية الرسائل القصيرة الجديدة RCS، وتبنيها من قبل شركات الاتصالات والجهات ذات الصلة، وتختبر عملاق البحث الأمريكي حاليا ميزة تشفير الرسائل من طرف إلى طرف end-to-end encryption.




وتختبر جوجل الميزة الجديدة بين موظفيها في الفترة الحالية، قبل أن توفرها للاختبار بين الجمهور، وتهدف الشركة الأمريكية بإطلاق الميزة الجديدة لرسائل RCS إلى منافسة تطبيقات التراسل الشائعة، حيث توجه تطبيق الرسائل التابع لها للمستخدمين المهتمين بالخصوصية.


الجدير بالذكر أن رسائل RCS، هي رسائل قصيرة يمكن إرسالها واستلامها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، ولكن من خلال اتصال بيانات الهاتف، لكنها لاتقتصر على النص فقط، بل يمكن إرسال العديد من الرسائل الأخرى مثل الوسائط المتعددة والملفات والخرائط والموقع.


وقد تم تصميم رسائل RCS، لتحل محل رسائل SMS الشهيرة، وتتعاون جوجل من خلالها شركات الهواتف الرئيسية في العالم لتبني البروتوكول الجديد، وأيضًا لمنافسة تطبيقات الدردشة كفيسبوك وواتساب، وأطلقت الشركة الأمريكية على خدمتها الجديدة اسم Chat. 
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