بعد الولايات المتحدة.. بريطانيا توجه ضربة قاتلة لـ هواوي

يخطط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون Boris Johnson ، للحد من مشاركة شركة هواوي تكنولوجيز المصنعة لأجهزة الاتصالات الصينية في صناعة شبكات الاتصالات من الجيل الخامس 5G البريطانية، وذلك في أعقاب جائحة فيروس كورونا، وفق ما ذكرته صحبفة "Daily Telegraph".









وبحسب ما ذكرته وكالة "reuters"، وجه رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، طلبا إلى المسئولين بضرورة وضع خطط لتقليل مشاركة الشركات الصينية في البنية التحتية البريطانية إلى الصفر بحلول عام 2023، وذلك بعدما أثارت الولايات المتحدة مخاوف أمنية بشأن معدات هواوي.

















وقد أمر "جونسون" موظفي الخدمة المدنية وفي وقت سابق من يوم الجمعة، بوضع خطط لإنهاء اعتماد بريطانيا على الصين في الإمدادات الطبية الحيوية والواردات الإستراتيجية الأخرى، وفقا لما ذكرته صحيفة "The Times".









ووفقا لـ وكالة "رويترز"، تتعرض الصين لانتقادات شديدة بسبب تعاملها مع تفشي فيروس كورونا والتى تعتبر منشأة الفيروس التاجي، حيث تنفي بكين مزاعم أمريكية بأنها لم تكن شفافة بشأن تفشي المرض.









جدير بالذكر أن بريطانيا أعلنت في أواخر شهر أبريل الماضي، أنها ستسمح بأن يكون لهواوي دور في بناء شبكات الجيل الخامس 5G، وأصدرت قرارا في شهر يناير الماضي، للسماح لشركة هواوي بالدخول إلى إنها أجزاء غير حساسة من شبكة الدولة، مما حد من مشاركتها بنسبة 35٪.