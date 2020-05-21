رغم حظرها.. هواوي تتحدى بمنافسة جوجل وآبل بـ HarmonyOS

صرح إريك تان Eric Tan نائب رئيس هواوي للخدمات السحابية الاستهلاكية، في حديثه خلال قمة المحللين العالمية أمس، إن هواوي في وضع يسمح لها بتقديم نظام تشغيل على قدم المساواة مع أنظمة جوجل وآبل، ولدينا الثقة بأن نكون أحد أفضل مطوري الأنظمة البيئية في العالم".





وبحسب ما ذكره موقع "news18"، تأتي تصريحات إريك في الوقت الذي تحاول فيه هواوي الاستغناء كليا عن التكنولوجيا الأمريكية، بعد سلسلة كبيرة من القيود المفروضة عليها من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ أن وضعتها وزارة التجارة الأمريكية على القائمة السوداء للتجارة في مايو 2019.





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المسمى HarmonyOS والتابع لشركة هواوي والذي تم إطلاقه في شهر أغسطس الماضي، قادرًا على المنافسة مع نظامي جوجل وآبل، ولكن المحللين قالوا إنه قد يكون من الصعب تحقيق هذه المنافسة، نظرا لتحكم شركتي التكنولوجيا الأمريكية في الأسواق خارج الصين. وأشار "تان" إلى أن ثالث نظام التشغيل على مستوي العالم،





وخلال حديثه أوضح نائب رئيس هواوي للخدمات السحابية الاستهلاكية، أن عدد مستخدمي متجر هواوي App Gallery، وصل إلى 420 مليون مستخدم في الربع الأول من عام 2020، ووفقا للشركة الصينية فإن متجرها متاح الآن في أكثر من 170 دولة، وقال تان: "يجب أن ننضم إلى شركائنا المطورين لتوفير التطبيقات التي يطلبها المستهلكون".





ووفقا لـ هواوي، تمتلك عملاق التكنولوجيا الصينية 1.4 مليون مطور مسجل بحلول نهاية شهر مارس، بعد أن أطلقت نظامها التشغيلي قبل أقل من عام، أي بزيادة بنسبة 115 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2019.





وبالرغم من وجود 60 ألف تطبيق يستخدم ما يسمى بخدمات هواوي HMS، والمنافسة لخدمات جوجل GMS، فقد تجد الشركة الصينية صعوبة في تسويق HarmonyOS في الأسواق الدولية حيث تبنى التطبيقات على خدمات جوجل.