أخيرا.. جوجل توفر ميزة Dark Mode لهواتف آيفون وأندرويد على تطبيق البحث

قامت شركة جوجل بتوفير وضع dark mode أو الوضع المظلم لمستخدمى تطبيق البحث جوجل على الهواتف الذكية لمستخدمى هواتف آيفون وأندرويد.





وبحسب موقع Android Headlines فإن الوضع الداكن أو dark mode كان متوفرًا في تطبيق جوجل في تحديث beta بيتا منذ عدة أشهر، لعدد محدود من المستخدمين، أما الآن فقد أطلقته جوجل لجميع المستخدمين لهواتف آيفون وأندرويد، والذين لم يحصلوا على تحديث بيتا.





ويجب على مستخدمى أندرويد تثبيت تحديث Android 10، للحصول على الوضع المظلم، وباستخدام هذه الميزة الجديدة، سيكون التطبيق متوفرا لتشغيل وضع dark mode أو إيقاف تشغيله.





كانت شركة جوجل أطلقت هذه الميزة للعديد من تطبيقاتها المختلفة منذ فترة، حيث ان هذه الميزة تساعد على استخدام وضع داكن يعمل على تخفيض الإضاءة العالية في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر ويساعد على التقليل من الآثار الناتجة من هذا الضوء على العين.



