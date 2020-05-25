بعد الترويج له واعتماده.. ضربة قوية لـ ترامب بشأن عقار هيدروكسي كلوركين لعلاج كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عن تعليق استخدام الدواء المضاد لمرض الملاريا "هيدروكسي كلوروكين" في اختباراتها لعلاج فيروس كورونا المستجد بعد احتمالية مخاطر منه، في ضربة قوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي روج له كثيرًا بسبب فعاليته، وأكد تناوله له للوقاية من الوباء.





وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، إن تعليق استخدام عقاري كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين "إجراء مؤقت"، اتخذته اللجنة التي تشرف على الاختبارات، مضيفة أن الأخيرة ستنظر في هذا القرار من جديد بعد أسبوع أو أسبوعين.





يأتي ذلك القرار في الوقت الذي اعتمدت عدة دول عقار "هيدروكسي كلوروكين"، كعلاج لفيروس كورونا، مثل فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، خاصة عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فعاليته، كما كشف عن تناوله له لمدة أكثر من 10 أيام لحمايته من الوباء.





وأشار إلى أنه يخضع لاختبارات الكشف عن الوباء كل يومين، لافتا إلى أن جميع النتائج كانت سلبية بسبب فعالية العقار.





وأضاف ترامب "أعتقد أنّه جيد. لقد سمعت أمورًا جيدة جدًا عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟"، مشيرًا إلى أنّه يتناول أيضًا الزنك كإجراء وقائي.





لكن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية حذرت من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة التي قد تنجم عن استخدام هذا العقار لعلاج فيروس كورونا.





ودافع الرئيس الأمريكي عن قراره باستخدام العقار، مؤكدًا أن القرار يرجع للأفراد لاتخاذه في هذا الشأن، وأن عقار هيدروكسي كلوروكين "يعطي مستوى إضافيًا من الأمان"، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك.





كما نأى مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بنفسه عما أعلنه الرئيس الأمريكي، وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء ردا على سؤال بشأن تصريحات ترامب، "إن هذا الأمر ليس جيدا ولا يوصي به خبراؤنا الطبيون".





وأضاف المتحدث، "يمكنني فقط تحديد نصيحة المملكة المتحدة، وهو أمر لا نوصي بفعله".





كما هاجمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ترامب، قائلة: «أود ألا يأخذ ترامب أي دواء دون الاستعانة برأي الخبراء، خاصة لمن هم في مثل سنه، ومن لهم مثل وزنه؛ حيث يعاني الرجل من سمنة واضحة".





وأضافت: "بعد آخر فحص كامل لـ ترامب اكتسب 4 أرطال خلال العام الماضي، وفقًا لتقييم جديد من طبيبه، وزيادة الوزن تجعله يعاني من السمنة".





بينما سار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على خطى ترامب، حيث دافع عن عقار هيدروكيسي كلوروكين المضاد للملاريا وفعاليته في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي اعتمده.





ووفقُا لوكالة "رويترز"، قال الرئيس البرازيلي مدافعا عن قرار أخذ عقارات الملاريا: "نحن في حالة حرب.. والأسوأ من الهزيمة العار إذا ما خضنا المعركة".





على إثرها، أصدرت وزارة الصحة البرازيلية مبادئ توجيهية جديدة بشأن استخدام الأدوية المضادة للملاريا على نطاق أوسع مع بداية ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد.





وأمر وزير الصحة إدوارد بازويلو، باستخدام عقاري كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين لعلاج الإصابات الخفيفة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن روج لها الرئيس جاير بولسونارو رغم عدم وجود أدلة قاطعة على فعاليتها.





أظهرت أن عقار الهيدروكسي كلوروكوين قد يجعل مصابي فيروس كورونا أكثر عرضة لخطر الوفاة، وذلك بعد أن يذكر أن دراسات حديثة