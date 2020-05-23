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هل يزيد عقار هيدروكسي كلوركين الذي يتناوله ترامب من خطر الإصابة بـ كورونا

السبت 23/مايو/2020 - 06:52 م
صدى البلد
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آلاء حسن
كشفت تقارير عن خطورة دواء هيدروكسي كلوروكين الذي يتناوله الرئيس الأمريكي ترامب للقضاء على فيروس كورونا المستجد ومحاربته. 


وقد تتسبب الأدوية التجريبية المستخدمة لعلاج COVID-19 - مثل هيدروكسي كلوروكين و remdesivir - في تلف القلب لدى بعض المرضى وتفاقم مشاكل القلب الموجودة مسبقًا في حالات أخرى.

وأكد ترامب أنه يتناول الدواء رغم معرفته وتحذير الصحة من تناوله بسبب المشاكل الذي يسببه لقلب الإنسان وكرر أنه يأخذ العقار . 


وأفادت التقارير بأن عقار هيدروكسي كلوروكين المستخدم في علاج فيروس كورونا يؤدي إلى الوفاة على عكس من لم يأخذ العقار من مصتبين فيروس كورونا. 
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