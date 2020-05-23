هل يزيد عقار هيدروكسي كلوركين الذي يتناوله ترامب من خطر الإصابة بـ كورونا

كشفت تقارير عن خطورة دواء هيدروكسي كلوروكين الذي يتناوله الرئيس الأمريكي ترامب للقضاء على فيروس كورونا المستجد ومحاربته. الأمريكي









وقد تتسبب الأدوية التجريبية المستخدمة لعلاج COVID-19 - مثل هيدروكسي كلوروكين و remdesivir - في تلف القلب لدى بعض المرضى وتفاقم مشاكل القلب الموجودة مسبقًا في حالات أخرى.





وأكد ترامب أنه يتناول الدواء رغم معرفته وتحذير الصحة من تناوله بسبب المشاكل الذي يسببه لقلب الإنسان وكرر أنه يأخذ العقار .







