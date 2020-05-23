المصيف في زمن كورونا .. الفيروس لا ينتقل في الماء والمخاوف من التجمعات

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آلاء حسن



ووفقا لموقع healthline من المرجح أن يؤدي ارتفاع محتوى المياه المالحة في المحيط إلى



ووفقا للخبراء لا توجد بيانات علمية لإثبات ما إذا كان الشاطئ أو المسبح أكثر أمانًا ، حيث أنه لا يوجد علم يدعم أن COVID-19 منقولة بالماء.



في حين أنه من غير المحتمل أن ينتقل

لا ينتقل فيروس كورونا من خلال المياه لذلك لا يوجد خطر في الذهاب إلى الشواطئ وإلى المصيف ووفقا لمنظمة الصحة ولكن من المرجح أن يزداد الخطر.ووفقا لموقع healthline من المرجح أن يؤدي ارتفاع محتوى المياه المالحة في المحيط إلى قتل الفيروس ، على الرغم من أن الباحثين يدرسون هذا حاليًا للوصول إلى إجابة نهائية.ووفقا للخبراء لا توجد بيانات علمية لإثبات ما إذا كان الشاطئ أو المسبح أكثر أمانًا ، حيث أنه لا يوجد علم يدعم أن COVID-19 منقولة بالماء.في حين أنه من غير المحتمل أن ينتقل الفيروس بالماء ، فهذا لا يعني أنه لا يوجد خطر إذا ذهبت إلى المسبح أو الشاطئ فسيكون هناك عدد من الأشخاص الذين سيخرجون ويتجولون على الشواطئ أو في المسابح ، يتجمعون معًا.

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