أحدث توصيات مكافحة الأمراض: الكمامات تمنع من الإصابة بـ كورونا

يمكن للكمامات أن تساعد في الوقاية من فيروس كورونا عند استخدامها مع التدابير الوقائية الأخرى، مثل غسل اليدين المتكرر والتباعد الاجتماعي، فإن الكمامات تفيد في إبطاء انتشار المرض.
ووفقا لموقع مايو كلينك، لم يعرف الخبراء بعد مدى احتمال انتقال كوفيد 19 من المصابين قبل ظهور الأعراض عليهم ولم يكن معروفًا أيضًا أن بعض الأشخاص قد يصابون بكوفيد 19 دون أن تظهر عليهم أي أعراض ويمكن لكلا المجموعتين نقل الفيروس للآخرين دون علم.
دفعت هذه الاكتشافات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) لتغيير توصياتها بخصوص الكمامات وقامت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بتحديث إرشاداتها والتوصية باستخدام أغطية الوجه القماشية البسيطة على نطاق واسع للمساعدة في منع انتقال كوفيد 19 من قِبَل الأشخاص المصابين بالفيروس دون أن يعرفوا ذلك.
تطالِبُ بعض مجموعات الصحة العامة بأن يقتصِر استخدام الكمامات على مقدمي الرعاية الصحية، وتستشهد بالنقص الحاد في الكمامات الجراحية وكمامات N95 وأقرّت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة بقلقها بهذا الخصوص عندما أوْصَت عامة الناس بوضع الكمامات القماشية، والامتناع عن استخدام الكمامات الجراحية وكمامات N95 التي يحتاجها مقدمو الرعاية الصحية.
ووفقا لموقع مايو كلينك، لم يعرف الخبراء بعد مدى احتمال انتقال كوفيد 19 من المصابين قبل ظهور الأعراض عليهم ولم يكن معروفًا أيضًا أن بعض الأشخاص قد يصابون بكوفيد 19 دون أن تظهر عليهم أي أعراض ويمكن لكلا المجموعتين نقل الفيروس للآخرين دون علم.
دفعت هذه الاكتشافات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) لتغيير توصياتها بخصوص الكمامات وقامت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بتحديث إرشاداتها والتوصية باستخدام أغطية الوجه القماشية البسيطة على نطاق واسع للمساعدة في منع انتقال كوفيد 19 من قِبَل الأشخاص المصابين بالفيروس دون أن يعرفوا ذلك.
تطالِبُ بعض مجموعات الصحة العامة بأن يقتصِر استخدام الكمامات على مقدمي الرعاية الصحية، وتستشهد بالنقص الحاد في الكمامات الجراحية وكمامات N95 وأقرّت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة بقلقها بهذا الخصوص عندما أوْصَت عامة الناس بوضع الكمامات القماشية، والامتناع عن استخدام الكمامات الجراحية وكمامات N95 التي يحتاجها مقدمو الرعاية الصحية.