علماء يطورون كمامة ترصد كورونا وتضيء فورا

كشفت تقارير أجريت في جامعة هاردفد عن وجود كمامة تضيء وترصد إصابتك بفيروس كورونا المستجد ولكنها تحت الاختبار حيث يسعى العلماء إلى الانتاء منها والكشف من خلالها عن فيروس كورونا.
وأكد التقرير أن الكمامة ستسطيع اكتشاف فيروس كورونا عن طريق السعال والعطس وترصد أنفاس المريض بالاضافة إلى معالجة المشكلات المرتبطة بطرق فحص درجة الحرارة وأعراض اكتشاف فيروس كورونا.
ويمكن استخدام الكمامة في المستشفيات والشوارع والمطارات واتخاذ الاجراءات الامنية، ويمكنها المساعدة في تشخيص فيروس كورونا المستجد دون انتظار نتائج انتظار العينات.
وتعتبر السرعة هي المنقذ الوحيد من فيروس كورونا وستساعد هذه الكمامة بشكل كبير في الكشف الطبي بدلا من ارسال التحاليل وانتظار الرد والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.