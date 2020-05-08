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مرأة

لمس 3 مناطق في جسمك يجعلك عرضة للإصابة بفيروس كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:01 ص
كورونا
كورونا
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آلاء حسن
 نلمس وجوهنا مرات لا تحصى كل يوم حكة في الأنف ، عيون متعبة ، مسح فمك بظهر يدك كلها أشياء نقوم بها بدون تفكير في لحظات معينة.

ويمكن أن يزيد لمس وجهك بشكل كبير من خطر الإصابة بفيروسات الإنفلونزا أو فيروسات البرد ، او الفيروسات التاجية الجديدة.

ووفقا لموقع healthline ، فمك وعينيك هي مناطق يمكن للفيروسات دخول الجسم بسهولة أكبر ، وكل ما يتطلبه الأمر هو لمسها بإصبع يحمل بالفعل عدوى ووجدت الدراسات أن الناس يلمسون وجوههم أكثر من 16 مرة في الساعة.

نلمس وجوهنا في كثير من الأحيان بحيث تكون احتمالات إعادة تلوث أيدينا عالية للغاية مما يزيد من خطر التعرض للعدوى.

يقول الخبراء أن ارتداء القفازات يمكن أن يساعدك على التخلص من عادة لمس وجهك بشكل متكرر بشرط نزعها والتخلص منها بشكل صحيح وسليم.
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