في رمضان.. لا تتناول الطعام وأنت تشاهد التلفاز.. السحور مهم لهذا السبب.. ابدأ بالسلطة والشوربة على الإفطار

تحدث بعض المشاكل الصحية في رمضان نتيجة عدم الوعي الصحي والغذائي، لذلك يجب الانتباه إلى الطعام وتناول الخضراوات بشكل يومي وسنقدم لكم نصائح غذائية خلال شهر رمضان.
ونصحت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، بتجنب مشاهدة التلفاز أثناء تناول وجبة الإفطار، فالانشغال بالتلفاز أثناء تناول الطعام سيجعلك تأكل كميات أكثر، وهذا يعرضك للتخمة والبدانة.
وحذرت من الجلوس لفترات طويلة خلال شهر رمضان، لأنه يؤدي إلى السمنة المفرطة وزيادة الوزن والخمول والكسل المستمر لذلك يجب التحرك بعد تناول الطعام.
وقالت الدكتورة سهام سوقية، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن كثيرًا من الناس ينتهي الأمر بهم إلى زيادة الوزن، ولكي تتجنب هذه المشكلة يجب ممارسة الرياضة وتجنب السكريات والمقليات لأنها تلعب دورًا كبيرًا في زيادة الوزن والخمول، ويجب تناول الوجبات بانتظام في شهر رمضان وعدم إهمال وجبة الافطار والسحور واحتوائهم على الخضراوات والفاكهة لإمداد الجسم بالفيتامينات والطاقة اللازمة.
وكشفت استشاري التغذية العلاجية، عن أهمية وجبة السحور، ونصحت بالمواظبة على تناول وجبة السحور وعدم إهمالها.
وأضافت، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن وجبة السحور تعتبر شيئا أساسيا في التغذية الصحية والسليمة للصائم في رمضان.
وأوضحت استشاري التغذية العلاجية، أن وجبة السحور تزود الجسم بالسعرات الحرارية، والسوائل، والمواد الغذائية التي يستخدمها الجسم لاحقًا خلال ساعات الصيام، ويجب الانتباه إلى نوعية الطعام في شهر رمضان والاهتمام بالأطعمة التي تقوي الجهاز المناعي واختيار الأطعمة التي تحتوي على البروتينات والفيتامينات للوقاية من الأمراض والفيروسات.
ونصحت ببداية وجبة الإفطار في شهر رمضان بطبق السلطة التي تعتبر من الأطعمة الضرورية للجسم في رمضان.
وتابعت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها، أن السلطة مصدر مهم للفيتامينات والمعادن والالياف ويعطي شعور بامتلاء المعدة سريعًابالتالي تقلل من تناول الأطعمة الأخرى.
وأضافت: "لمنح الجهاز الهضمي فرصة للاستعداد للطعام، يجب تناول قليل من الشوربة لتزود الجسم بالسوائل ولمنع الإصابة بالجفاف، وكذلك يزود الجسم بالفيتامينات والمعادن".
ونصحت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، بتجنب مشاهدة التلفاز أثناء تناول وجبة الإفطار، فالانشغال بالتلفاز أثناء تناول الطعام سيجعلك تأكل كميات أكثر، وهذا يعرضك للتخمة والبدانة.
وحذرت من الجلوس لفترات طويلة خلال شهر رمضان، لأنه يؤدي إلى السمنة المفرطة وزيادة الوزن والخمول والكسل المستمر لذلك يجب التحرك بعد تناول الطعام.
وقالت الدكتورة سهام سوقية، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن كثيرًا من الناس ينتهي الأمر بهم إلى زيادة الوزن، ولكي تتجنب هذه المشكلة يجب ممارسة الرياضة وتجنب السكريات والمقليات لأنها تلعب دورًا كبيرًا في زيادة الوزن والخمول، ويجب تناول الوجبات بانتظام في شهر رمضان وعدم إهمال وجبة الافطار والسحور واحتوائهم على الخضراوات والفاكهة لإمداد الجسم بالفيتامينات والطاقة اللازمة.
وكشفت استشاري التغذية العلاجية، عن أهمية وجبة السحور، ونصحت بالمواظبة على تناول وجبة السحور وعدم إهمالها.
وأضافت، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن وجبة السحور تعتبر شيئا أساسيا في التغذية الصحية والسليمة للصائم في رمضان.
وأوضحت استشاري التغذية العلاجية، أن وجبة السحور تزود الجسم بالسعرات الحرارية، والسوائل، والمواد الغذائية التي يستخدمها الجسم لاحقًا خلال ساعات الصيام، ويجب الانتباه إلى نوعية الطعام في شهر رمضان والاهتمام بالأطعمة التي تقوي الجهاز المناعي واختيار الأطعمة التي تحتوي على البروتينات والفيتامينات للوقاية من الأمراض والفيروسات.
ونصحت ببداية وجبة الإفطار في شهر رمضان بطبق السلطة التي تعتبر من الأطعمة الضرورية للجسم في رمضان.
وتابعت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها، أن السلطة مصدر مهم للفيتامينات والمعادن والالياف ويعطي شعور بامتلاء المعدة سريعًابالتالي تقلل من تناول الأطعمة الأخرى.
وأضافت: "لمنح الجهاز الهضمي فرصة للاستعداد للطعام، يجب تناول قليل من الشوربة لتزود الجسم بالسوائل ولمنع الإصابة بالجفاف، وكذلك يزود الجسم بالفيتامينات والمعادن".