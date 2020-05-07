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مرأة

الفطار من الجزائر.. طريقة عمل اللحم بالسبانخ.. والحلو بسكويت المروحة بحشو الجناش

الخميس 07/مايو/2020 - 02:02 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تعتبر وصفة السبانخ باللحم وصفة سهلة التحضير وقيمة غذائية عالية وتحافظ على وزنك ورشاقتك وهي من دولة الجزائر.

طريقة عمل سبانخ باللحم المفروم للرجيم من الشيف غادة عاطف على الفطار في شهر رمضان.


المقادير
- السبانخ : 1 كيلو (المنظف والمغسول والمفروم خشن)
- لحم مفروم : 500 جراما (بدون دهون)
- بهارات مشكلة : ربع ملعقة صغيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- زيت : ملعقة كبيرة
- الماء : كوب ونصف

طريقة التحضير

1. ضعي الماء في قدر على النار ثم أضيفي السبانخ تدريجيا واتركيه على النار لمدة 5 دقائق ثم انشليه من الماء واعصريه.

2. قلبي البصل بالزيت على النار حتى تذبل ثم أضيفي اللحمة المفرومة والملح والبهارات و اتركيها حتى تنضج.

3. أضيفي السبانخ المعصور وقلبيه مع اللحم ونصف كوب ماء واتركيه على النار حتى يغلي.

4. قدميه باردا إلى جانب الأرز المفلفل.



وتشتهر الحلوى الجزائرية بالمذاق الرائح واليكم طريقة
بسكويت المروحة بحشو الجناش وبعجينة السابليه :


المكوّنات

600 جم دقيق
400 جم زبده
200 جم سكر بودرة
300 جرام شوكولاتة خام
125 ملى ماء
30 جرام كريم شانتيه بودرة
صفار بيضة
2 ملعقة لبن
ملعقة كاكاو
شوكولاتة فارميسال

الطريقة

- نخلط كل مقادير العجينة مع بعض نفرد العجينة بين ورق زبدة او كيس فارغ ونقطعه بقطاعات التارت ونقطعة دايرة ثم نقسم الدايرة نصفين وترص على صاج

- وندهن الوجه بصفار البيضة و2 ملعقة لبن وملعقة كاكاو ويوضع في الفرن


- لعمل الجناش الطريقة نضع الماء والكريم شانتيه على النار لما يغلى نهدى النار ونضع الشوكولاتة ونقلب

- ويرفع من على النار الى ان تسيح الشوكولاتة وتوضع في الثلاجة حتى تبرد تماما وتضرب بالمضرب الكهرباء حتى يكون لون الجناش نزين بية البسكويت بنفس الشكل اللي في الصورة ويزين بالشوكولاتة الفارميسال او فول سوداني مجروش
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