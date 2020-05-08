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مرأة

أكثر خطورة.. أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تظهر على الأطفال

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
يحذر المسؤولون في نيويورك من أن COVID-19 قد يؤدي إلى أعراض خطيرة في الأطفال قد تؤدي إلى دخول المستشفى.

صدرت نشرة صحية بعد إدخال 15 طفلًا إلى المستشفى بسبب "متلازمة الالتهابات متعددة الأنظمة" ، والتي من المحتمل أن تكون مرتبطة بـCOVID-19.

ووفقا لموقع health، بشكل عام شوهدت أشد أعراض COVID-19 لدى كبار السن ، على الرغم من وجود بعض التقارير على دخول الأطفال إلى المستشفى أو الوفاة بسبب المرض.

تسلط هذه النشرة الضوء الآن على احتمالية إصابة الأطفال بأعراض خطيرة وتضمنت الأعراض آلام في البطن ، مشاكل في الجهاز الهضمي ، التهاب القلب ، وعلامات متلازمة الصدمة السامة ومرض كاواساكي ، الذي يتميز بالتهاب في الأوعية الدموية.

تراوحت أعمار المتضررين من 2 إلى 15، وتم إصدار النشرة بعد أسبوع من ورود تقارير عن الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة التي شهدت حالات جديدة لأطفال مصابين بـ COVID-19 الذين وصلوا إلى المستشفى يعانون من أعراض شديدة.

وجاء في التحذير الذي أجرته NHS "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ، كان هناك ارتفاع واضح في عدد الأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون من حالة التهابية متعددة الأنظمة تتطلب رعاية مكثفة".


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