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منوعات

قريبا في الأسواق.. كمامة يمكن ارتداؤها أثناء تناول الطعام .. صور

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:07 م
الكمامة الاسرائيلية
الكمامة الاسرائيلية الجديدة
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مريم صليب
ابتكر إسرائيلي طريقة جديدة للوقاية تمهيدا لإعادة فتح المطاعم مرة أخرى أمام المواطنين في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" واتجاه العالم إلى عودة الحياة تدريجيا مع الالتزام باجراءات الوقاية، ومن بينها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. 

و حسب ما ورد في وكالة رويترز، ابتكر العالم الإسرائيلي كمامة دائمة لا تنزع حتى أثناء الطعام لضمان تأمين الشخص من الإصابة بفيروس كورونا أثناء تناوله الطعام في الأماكن العامة والمطاعم. 

وطور العالم شكل الكمامة لتكون بفتحة من الفم تسمح للشخص بتناول الطعام خارج المنزل دون أن يخلع الكمامة من على وجهه أثناء تناول الطعام و المطاعم. 

يعمل القناع عند طريق الاستشعار عن بعد فهو يفتح الجزء الخاص بالفم عند اقتراب ملعقة الطعام أو عندما يشعر أن الانسان مقبل على تناول شئ . 

وأعلنت إسرائيل أنها سجلت براءة اختراع لتلك الكمامة، وأوضحت أنها ستقوم بتصنيعها في المصانع الطبية وستقوم ببيعها بأسعار مخفضة تبدأ من 3 إلى 10 شيكل. 
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