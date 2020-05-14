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تصبح مميتة في هذه الحالة.. احذر كمامة الوقاية من كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 11:25 م
صدى البلد
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رنا عصمت

 قررت حكومة الصين منع التلاميذ في المدارس من ارتداء الكمامة في دروس الرياضة، بعدما تسببت الكمامة الطبية في مشكلة رئوية حادة لشاب من مدينة ووهان الصينية، إذ سقطت على الأرض فجأة نتيجة الركض لمسافة تزيد عن 3 كيلومترات وهو يرتديها متبعا إجراءات الوقاية من كورونا.


أصيب الشاب  زهانج، ويبلغ من العمر 26 عاما، بمشكلة رئوية حادة بسبب الكمامة الطبية والتى تسببت بفشل رئوي نتج عن الركض لمسافة طويلة وهو يرتدي الكمامة الواقية احترازيا بسبب فيروس كورونا، بحسب موقع "دوتش فيلله" الألماني. 

وفسر الأطباء حالته بأنها نتيجة ضغط كبير تعرضت له رئتاه بسبب تسارع أنفاسه وهو يركض مرتديًا الكمامة الطبية، وشخص الجراحين في أحد مستشفيات ووهان أُدخل إليها الشاب بوجود ثقب في رئته اليسرى، ولكنه تقلص بعد العلاج بنسبة 90% من حجمه. 

وأشار الأطباء الذين أشرفوا على علاج الشاب الصيني إلى أنه أصيب بـ"استرواح رئوي"، وهو عارض يظهر على المصابين بالربو وذات الرئة والسل، وكذلك يظهر عند المدخنين، وحدد الدكتور شين بايون الذي عالج زهانج إصابته بأنها نتيجة كونه نحيفًا وطويل القامة، بالإضافة إلى ارتدائه الكمامة لفترة طويلة أثناء ممارسته رياضة الجري.

الجدير بالذكر أن السلطات الصينية وبعد أن خففت شروط العزلة بسبب جائحة كورونا التي انطلقت من مدينة ووهان في الصين منعت التلامذة والطلبة من ارتداء كمامات الوقاية إبان دروس الرياضة.

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