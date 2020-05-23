بعد عيد الفطر .. احم نفسك من فيروس كورونا في العمل

في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا يقول الخبراء إن الشركات بحاجة إلى وضع قواعد صارمة للسلامة ، مثل الابتعاد الجسدي والتهوية ، للحفاظ على صحة الموظفين خاصة مع اقتراب عودة الحياة لطبيعتها.
وكشف موقع healthline عن طرق السلامة عند عودة العمل :
- التباعد الاجتماعي
يعتبر التباعد من أهم السبل المطروحة في هذة الفترة نظرا لاهميتها في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
- ارتداء الكمامة
من الامور الهامة التي تحميك من اى خطر ممكن يصيبك أثناء العمل
- استخدام القفزات او المناديل عن لمس الاشياء
فلا يجب لمس الايدي مباشرة بظرا للخطر الذي نعيشه في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكشف موقع healthline عن طرق السلامة عند عودة العمل :
- التباعد الاجتماعي
يعتبر التباعد من أهم السبل المطروحة في هذة الفترة نظرا لاهميتها في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
- ارتداء الكمامة
من الامور الهامة التي تحميك من اى خطر ممكن يصيبك أثناء العمل
- استخدام القفزات او المناديل عن لمس الاشياء
فلا يجب لمس الايدي مباشرة بظرا للخطر الذي نعيشه في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.