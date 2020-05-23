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مرأة

بعد عيد الفطر .. احم نفسك من فيروس كورونا في العمل

السبت 23/مايو/2020 - 06:44 ص
كمامة
كمامة
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آلاء حسن
في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا يقول الخبراء إن الشركات بحاجة إلى وضع قواعد صارمة للسلامة ، مثل الابتعاد الجسدي والتهوية ، للحفاظ على صحة الموظفين خاصة مع اقتراب عودة الحياة لطبيعتها.

وكشف موقع healthline عن طرق السلامة عند عودة العمل :

- التباعد الاجتماعي
يعتبر التباعد من أهم السبل المطروحة في هذة الفترة نظرا لاهميتها في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

- ارتداء الكمامة
من الامور الهامة التي تحميك من اى خطر ممكن يصيبك أثناء العمل

- استخدام القفزات او المناديل عن لمس الاشياء
فلا يجب لمس الايدي مباشرة بظرا للخطر الذي نعيشه في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.


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