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مرأة

بعد استخدامها في علاج كورونا.. 3 مخاطر صحية تسببها بلازما الدم

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:16 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نستخدم  بلازما الدم  فى علاج العديد من حالات فيروس كورونا ويُعتبر استخدامهما آمنًا للغاية حتى الآن، لم يتم اختبار خطر الإصابة بكوفيد 19 نتيجة لتلقي العلاج ببلازما النقاهة ولكن يعتقد الباحثون أن الخطر منخفض جدًا لأن المتبرع بالبلازما قد تعافى تمامًا من العدوى.

ووفقا لموقع مايو كلينك ينطوي العلاج ببلازما النقاهة على المخاطر التالية:

- ردات الفعل التحسسية

- تضرر الرئة وصعوبة التنفس

- انتقال العدوى، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد B و C

وخطر التعرض لأنواع العدوى هذه منخفض جدًا لأن الدم المتبرع به يجب أن يفي بمتطلبات معينة حددتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) 

وقبل استخدام الدم المتبرع به، يجب اختباره للتأكد من سلامته ثم يخضع لعملية يتم خلالها فصل خلايا الدم بحيث لا يبقى سوى البلازما المتضمنة للأجسام المضادة.
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