الإمارات تزف بشرى سارة.. البدء في استخدام بلازما الدم لعلاج كورونا

أعلنت هيئة الصحة بإمارة دبي، اليوم الأحد، استخدام بلازما الدم للمرضى المتعافين من فيروس كورونا، لعلاج مرضى الحالات الحرجة المصابين بالفيروس نفسه، وذلك بعد ثبوت الكفاءة السريرية لهذا العلاج.





ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن يونس كاظم، مدير مؤسسة دبي للرعاية الصحية في هيئة الصحة بدبي، قوله: "الهيئة أدخلت بروتوكول هذا النوع من العلاج في مستشفياتها ومستشفيات القطاع الصحي الخاص في دبي، في خطوة مهمة للحد من مخاطر انتشار كورونا، والتسريع في علاج المصابين بهذا الوباء العالمي".





وأضاف أن "عددًا من الأطباء المتخصصين في هيئة الصحة بدبي ومن مختلف التخصصات الطبية، قاموا على وضع بروتوكول العلاج باستخدام بلازما الدم، وفقًا للمعايير العالمية والأصول الطبية والمهنية المعمول بها دوليًا، كما تم تحديد شروط التبرع بهذا النوع من البلازما وتحديد المرضى الذين سوف يتلقون هذا النوع من العلاج".





وأوضح أن الهيئة استندت في هذه الخطوة إلى النتائج العلمية والطبية، التي أكدت احتواء بلازما الدم لدى المتعافين من فيروس كورونا، لعدد كبير من الأجسام المناعية التي تسهم في دعم وتعزيز القوة المناعية للمريض الذي يعاني من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.



