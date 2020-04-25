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أخبار العالم

تفاؤل بريطاني من تجارب علاج فيروس كورونا بـ بلازما الدم

السبت 25/أبريل/2020 - 03:46 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تسود حالة من التفاؤل في بريطانيا بعد أن أعلنت السلطات أنها بدأت تجارب جديدة لتحديد ما إذا كانت بلازما الدم يمكن أن تساعد على شفاء مرضى الحالات الخطيرة من فيروس كورونا المستجد.

وتعتمد هذه الطريقة على الحصول على بلازما الدم من متبرعين شفيوا من الفيروس، التي يمكن أن تكون علاجا فعالا للمرضى.

وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان نشرته وكالة "سكاي نيوز"، اليوم السبت، إنه يمكن علاج ما يصل إلى 5 آلاف مريض ممن هم في حالة خطيرة ببلازما الدم أسبوعيا، في إطار أسلوب جديد لعلاج الفيروس.

ويمكن نقل البلازما التي يتم أخذها من مرضى كوفيد 19" السابقين، إلى مرضى يصارعون من أجل إنتاج أجسام مضادة ضد الفيروس داخل أجسامهم.

وأشارت الوزارة إلى إن ما يسمى ببلازما مرحلة النقاهة استخدمت كعلاج فعال خلال تفشي مرض سارس، بين عامي 2002 و2004.

وأضافت أنه "بالتوازي مع التجربة العامة السريرية العشوائية، تقوم الحكومة بتعزيز البرنامج العام لجمع البلازما حتى يمكن تعميم العلاج على نطاق واسع إذا ثبتت فعاليته".

وستتم زيادة جمع البلازما خلال شهري أبريل ومايو، لتسليم ما يصل إلى 10 آلاف وحدة من البلازما لجهاز الصحة العامة أسبوعيا، بما يكفي لعلاج 5 آلاف مريض "كوفيد 19" أسبوعيا.
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