المصابون بهذا المرض معرضون للإصابة بكورونا مرتين

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد ومحاولة الدول إلى الوصول للقاح للحد من انتشار هذه الوباء اللعين، كشفت الأبحاث عن أشخاص معرضين للإصابة مرتين بفيروس كورونا





وكشفت دراسات جديدة تم إجراؤها في لندن أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول غير المرتبط بالسمنة المفرطة كانوا أكثر عرضة للوفاة بقدار 3 أضعاف من مرضى النوع الثاني من داء السكري.





وأشار التقرير إلى أن مصابي فيروس كورونا المتعافين من الممكن أن يصابوا مرة أخرى ولكن الخطر على مرضى داء السكري من النوع الأول والثاني لأنهم أكثر عرضة للوفاة.