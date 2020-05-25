الصحة العالمية: العالم في منتصف الموجة الأولى لـ كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث ذروة ثانية وليس بالضرورة موجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقال الدكتور مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، اليوم الاثنين، "نحن في منتصف الموجة الأولى على الصعيد العالمي".





وأضاف:"ما زلنا في مرحلة يكون فيها المرض في طريقه إلى الارتفاع".





وتابع:"يجب أن نكون مدركين أيضًا لحقيقة أن إصابات الفيروس يمكن أن تقفز في أي وقت. لا يمكننا أن نفترض أنه لمجرد أن الفيروس في طريقه للأسفل الآن أنه سيستمر في الهبوط".





وحذر ريان من أن الذروة أو الموجة الثانية يمكن أن تأتي خلال موسم الإنفلونزا العادي، 'الأمر الذي سيعقد الأمور للسيطرة على الفيروس".





قالت ماريا فان كيرخوف، عالمة وبائيات الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، "يجب على جميع البلدان أن تظل في حالة تأهب قصوى. يجب أن تكون جميع البلدان على استعداد للكشف السريع عن الحالات، حتى الدول التي نجحت في السيطرة. حتى الدول التي شهدت انخفاضًا في عدد الحالات يجب أن تظل جاهزة".



