بريطانيا تسجل 121 وفاة و1625 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بريطانيا اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقالت وزارة الصحة البريطانية إنها سجلت 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات في بريطانيا إلى 36.914 شخصا.





وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الحكومة، فإن ما مجموعه 261.184 شخصًا في المملكة المتحدة أثبتت إصابتهم بالفيروس حتى الآن، مع تسجيل 1625 حالة إضافية مؤكدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





في حين أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم اختبارهم للكشف عن الفيروس التاجي حتى الآن لم يكن متاحًا على الفور في بيانات يوم الاثنين بسبب الصعوبات الفنية، فقد أكدت الحكومة أنه تم إجراء 3،532،634 اختبارًا ، وبلغ إجمالي الزيادة اليومية 73.726 يوم الاثنين.





وكانت بريطانيا أعلنت قبل قليل عن تسجيل 77 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".