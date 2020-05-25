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أخبار العالم

الصحة العالمية تعلق التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين في علاج كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:34 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، تعليق التجارب السريرية مؤقتا لعقار هيدروسكي كلوروكين بشأن علاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت المنظمة إن قرار تعليق التجارب السريرية للعقار جاء بسبب مخاوف على السلامة.

فيما أظهرت دراسة نشرتها دورية " The Lancet" الطبية أن عقار الهيدروكسي كلوروكوين قد يجعل مصابي فيروس كورونا أكثر عرضة لخطر الوفاة، وذلك بعد أيام فقط من إعلان ترامب تناوله دواء الملاريا، لاقتناعه بفعاليته أمام "كوفيد-19" رغم تحذيرات خبراء الصحة.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قال إن  دواء هيدروكسي كلوروكين قد يكون ناجعا في الوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف مستدركا، أنه يجب استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين الخاص بعلاج الملاريا بحذر بسبب آثاره الجانبية المثبتة.

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