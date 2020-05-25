كوارث صحية.. حقيقة علاقة التدخين بـ كورونا

توصلت دراسة علمية حديثة إلى نتائج نهائية فيما يخص التدخين، حيث أكدت الدراسة أن التدخين يزيد بشكل كبير من احتمالات الإصابة بفيروس كورونا ، وذلك بحسب موقع صحيفة daily mail البريطانية .









وقال الدكتور جيمس جيل ، وهو طبيب عام ومحاضر بكلية الطب في وارويك :" يعد التدخين عاملا خطرا كبيرا للإصابة بالفيروسات التاجية ، وفي الواقع ، العدوى بشكل عام، و هناك العديد من العوامل المتداخلة حول سبب تقليل التدخين من قدرة الجسم على مكافحة العدوى.









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علاقة التدخين بكورونا

وأوضح الطبيب أنه ربما يكون أحد أكبر أسباب تعرض المدخنين لخطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي هو ضعف الأهداب وموتها في الشعب الهوائية والرئتين.









تصطف المجاري التنفسية مع أهداب - شعر صغير يشبه الفرشاة - حيث توفر هذه الهياكل وظيفة حيوية للغاية في تحريك المخاط واستنشاق العوامل المحتمل أن تكون معدية خارج المجاري الهوائية والرئتين قبل أن تنتقل العدوى.









وعن آثار التدخين، فهو يعمل على زيادة مستويات أول أكسيد الكربون في الدم ، وهو منتج ثانوي للتدخين ، يمنع قدرة الدم على حمل الأكسجين إلى خلايا الجسم.









يتسبب أول أكسيد الكربون في وضع المدخنين في حالة غير مستقرة مسبقًا إذا أصيبوا بـ فيروس كورونا ، مع الأخذ في الاعتبار أن المرض يترك المرضى غير قادرين على إدخال كمية كافية من الأكسجين إلى مجرى الدم بسبب التهاب الرئة.









تأثير التدخين على الجسم والمناعة

قال الدكتور توم وينجفيلد ، المحاضر الإكلينيكي بكلية ليفربول للطب الاستوائي (LSTM): يزيد التدخين من تعرض شخص ما للعدوى ويقلل قدرتهم على محاربته مما يسبب مضاعفات المرض.







