دراسة تكشف : مريض كورونا غير معدٍ بعد 11 يوما من الإصابة

أكد بحث علمي جديد أجراه باحثون من سنغافورة ، أن مرضى الفيروس التاجي لا يمكنهم إصابة الآخرين بعد 11 يومًا من المرض حتى لو كان اختبارهم لا يزال إيجابيًا.





وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، فقد وجد الباحثون أن الشخص المصاب بفيروس كورونا التاجي يصبح معديا قبل يومين من ظهور الأعراض .





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ثم يظل الشخص الحامل للفيروس معديًا لمدة تتراوح بين سبعة وعشرة أيام بعد ظهور علامات المرض ، والتي تشمل ارتفاع درجة الحرارة وسعال جديد ومستمر.





وأكد الباحثون إن مرض كوفيد 19 الناتج عن فيروس كورونا، لا ينتقل بعد 11 يوما من المرض واكتشاف العلامات .





وقام علماء من المركز الوطني للأمراض المعدية في سنغافورة وأكاديمية الطب بفحص 73 مريضًا مصابًا بالفيروس التاجي.





وكتب المؤلفون في نتائج البحث، أنه استنادًا إلى البيانات المتراكمة منذ بداية جائحة COVID-19 ، فإن الفترة المعدية من االفيروس التاجي لدى الأفراد المصابين بالأعراض قد تبدأ قبل يومين من ظهور الأعراض ، وتستمر لمدة تتراوح من سبعة إلى عشرة أيام تقريبًا بعد بداية الأعراض.



