أخطر مرحلة.. ماذا يحدث لمريض كورونا في المرحلة الثالثة؟



في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم، وتزايد عدد الإصابات بالفيروس وكذلك الوفيات، يمر مصاب الكورونا بـ3 مراحل رئيسية منذ بدء نقل العدوى لتظهر عليه أعراض كورونا الخفيفة ثم تشتد بعد أيام لترتفع درجة حرارته ويشعر بسعال والتهاب الحلق، ثم ينتقل الفيروس من الحلق إلى الرئتين ويحاول السيطرة عليها لتصبح هذه المرحلة الثالثة، والأخطر في حياة المصاب والتي تحدد ما إذا كان المريض سيستطيع مقاومة الفيروس أم سيموت بعد ضيق التنفس وسيطرة كورونا على الرئتين.

















بحسب موقع صحيفة daily mail البريطانية، يبدأ الفيروس بنقل العدوى عن طريق رذاذ الفم والأنف، ثم يستقر في الحلق والجزء الخلفي للأنف، ويتكاثر ليستطيع السيطرة على أهداب الخلايا وقتلها ثم ينتقل الفيروس للجهاز التنفسي والرئتين، وتبدأ مقاومة الجهاز المناعي للجسم، لهذه الفيروسات التي تتفشى بالجسم بشكل سريع.













المرحلة الثالثة والخطيرة هي حين يتمكن فيروس كورونا من الجهاز التنفسي، ويصاب المريض بضيق التنفس فيضطر الأطباء إلى وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حيث تزداد سوائل الرئة، ما يسبب فشل الجهاز التنفسي.









لا تتوقف المرحلة الثالثة على فشل الجهاز التنفسي فقط، بل تزيد التهابات الجسم ويهاجم الفيروس الكليتين ويمنعهما من تنقية الدم بشكل فعال، كما يتلف بطانة الأمعاء، ويحدث انخفاض شديد في ضغط الدم، وصعوبة وصول الأكسجين لمختلف أعضاء الجسم.